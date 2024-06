LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" zu Hochwasser/ Klimawandel:

"Können wir uns bald nicht mehr auf Frühling und Sommer freuen? In kurzen Abständen reihen sich Ereignisse mit Starkregen aneinander: Vor wenigen Wochen gab es im Saarland und Rheinland-Pfalz Hochwasser; nun hat es den gesamten Süden Deutschlands getroffen. Vergangenen Sommer gingen halb Slowenien und Kärnten unter. Starkregen ist die andere Seite des Klimawandels. Vorausgegangen waren in Europa Jahre der Dürre. Auch wenn nicht jedes Extremwetterereignis dem Klimawandel zugeordnet werden kann, so zeigen die Daten doch eine Tendenz. Klimawandel bedeutet eben nicht, dass es angenehm wärmer wird. Die weltweite Erhitzung hat einen Preis, den auch reiche Länder zu zahlen haben."/yyzz/DP/men