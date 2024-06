+++ Weltklasse-Funde von Nickel, Kupfer, Kobalt, Gold, Silber, Blei, Platin und Palladium +++ angrenzend an eine nahe gelegene Autobahn mit direktem Zugang zu grünem, CO2-neutralem Strom +++ Quebec, Kanada, ist eines der besten Länder für nachhaltigen Bergbau weltweit Überraschende Bohrergebnisse könnten eine günstige Lösung für die kritische Metallknappheit darstellen. In einer Welt mit größter geopolitischer Instabilität suchen industrielle Produzenten nach einer gesicherten Versorgung mit strategischen Metallen. Als strategisch wird dabei alles bezeichnet, was bei veränderter Versorgungslage oder politischen Machtverschiebungen nicht mehr in ausreichendem Maße beschafft werden kann. Die Corona-Pandemie 2020 bis 2022 war ein Vorgeschmack auf die fragilen Lieferketten, wenn weltweit eskalierende Konflikte auf die Rohstoff-Verteilung wirken. Im schwer umkämpften Zukunftsmarkt der E-Mobilität zeigt sich ein gefährliches Säbelrasseln zwischen Washington und Peking. Die US-Einfuhrzölle für chinesische Elektromobile wurden im Mai 2024 auf 100 % festgelegt. Damit ist der Importmarkt USA für asiatische Produkte defacto geschlossen. Positiv zu bewerten ist, dass Power Nickel (WKN: A3CUEW | ISIN: CA7393011092 | Ticker-Symbol: IVV) über große Vorkommen strategischer Metalle in Kanada verfügt. Die erstaunlichen Bohrergebnisse weisen Ähnlichkeiten mit den bisher größten Entdeckungen auf und machen deutlich, wie groß diese Vorkommen sein könnten. Verbindet man dies mit der besten Gesetzgebung für Rohstoffe, ist ein explosives Wachstum möglich. Die jüngste Aktienkursentwicklung gibt einen ersten Vorgeschmack. Lassen Sie uns tiefer eintauchen!

