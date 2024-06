Mannheimer Messer-Attentäter ist abgelehnter Asylbewerber ++ SPD fordert plötzlich Abschiebungen auch nach Afghanistan ++ Mann in Wien durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt ++ vier Todesopfer durch Hochwasser in Süddeutschland ++ Expertenrat zerlegt Habecks Klima-Pläne ++ FTI Touristik ist pleite, Zehntausende Urlauber bangen ++ Wagenknecht will sich in TV-Wahlsendung einklagen ++ Nigel Farage tritt bei Unterhauswahl an, D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...