Bereits seit längerer Zeit hat sich Covestro das Thema "Kreislaufwirtschaft" auf die Fahnen geschrieben. Der DAX-Konzern hat in den letzten Jahren viel in die Forschung investiert, um die verschiedensten Kunststoffe ökologisch und ökonomisch sinnvoll recyceln zu können. Nun steigt das Unternehmen bei einem Spezialisten auf diesem Gebiet ein. So sichert sich Covestro als strategischer Partner an der niederländischen Firma BioBTX. Das kleine Unternehmen ist darauf spezialisiert, "aus Biomüll und gemischten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...