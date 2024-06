EQS-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Personalie

APONTIS PHARMA richtet Organisation weiter gezielt auf Wachstum und Internationalisierung aus - Renommierte Branchenexpertin übernimmt Supply Chain Management



04.06.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





APONTIS PHARMA richtet Organisation weiter gezielt auf Wachstum und Internationalisierung aus - Renommierte Branchenexpertin übernimmt Supply Chain Management

Mila Brückel als Leiterin Supply Chain verpflichtet Umfassende Expertise im Management globaler Supply-Chain-Programme aus Tätigkeit für Merck Healthcare

Monheim am Rhein, 4. Juni 2024. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5 ), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pill-Kombinationen in Deutschland, richtet ihre Organisation weiter gezielt auf das geplante Unternehmenswachstum und die anstehende Internationalisierung aus. Dazu hat das Unternehmen die ausgewiesene Branchenexpertin Mila Brückel als Leiterin Supply Chain verpflichtet. Seit dem 3. Juni 2024 ist Mila Brückel bei APONTIS PHARMA für alle Aspekte des Supply Chain Managements verantwortlich, einschließlich Bedarfsprognosen, Beschaffung, Bestandsmanagement, Produktneueinführungen und Distribution zum Kunden. In ihrer neuen Funktion berichtet sie direkt an CEO Bruno Wohlschlegel. Mila Brückel verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Supply Chain Management - davon 15 Jahre im Pharmabereich - und wechselt von Merck Healthcare, dem Gesundheitssegment der Merck KGaA, einem weltweit führenden Pharma- und Chemieunternehmen, zu APONTIS PHARMA. Dort war sie als Head of Supply Chain für das deutsche Pharmageschäft und zuvor u. a. für die globale Lieferkette der General Medicine Classics und Diabetesprodukte verantwortlich. Vor ihrer Tätigkeit bei Merck Healthcare verantwortete Mila Brückel die Supply Chain bei Airwell Deutschland.



Bruno Wohlschlegel, CEO von APONTIS PHARMA: "Mila Brückel ist eine renommierte Expertin für Supply Chain Management in der Pharmaindustrie. Mit ihrer Verpflichtung bringen wir diesen Bereich unseres Unternehmens mit einer hochkarätigen Verstärkung auf ein neues Niveau. Die Erfahrung von Mila Brückel im Management globaler Supply-Chain-Programme wird uns helfen, unser zunehmend komplexes Produktportfolio optimal an die Nachfrage zu koppeln und auf die Herausforderungen unserer anstehenden Internationalisierung vorzubereiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Mila Brückel."



Zusätzliche Informationen: Informationen zu anstehenden Veranstaltungen finden Sie unter https://apontis-pharma.de/finanzkalender sowie die aktuellsten Analysteneinschätzungen unter https://apontis-pharma.de/aktienkurs .



Über APONTIS PHARMA: Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pill-Kombinationen spezialisiert hat. Single Pill-Kombinationen vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. Single Pill-Therapien verbessern wissenschaftlich gestützt signifikant die Behandlungsprognose und Lebensqualität der Patient:innen, während Komplikationen, Sterblichkeit und Behandlungskosten sinken. Daher sind Single Pill-Kombinationen in zahlreichen internationalen Behandlungsleitlinien die zu bevorzugende Therapieoption, darunter in der EU und in Deutschland. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt seit 2013 ein breites Portfolio an Single Pill-Kombinationen und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de .



APONTIS PHARMA AG Investor Relations

ir@apontis-pharma.de

T: +49 2173 89 55 4900

F: +49 2173 89 55 1521

Alfred-Nobel-Str. 10

40789 Monheim am Rhein

Deutschland

apontis-pharma.de



APONTIS PHARMA Presse-Kontakt CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

ir@apontis-pharma.de

T: +49 89 125 09 0330



04.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com