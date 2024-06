Am Montag gelang dem DAX ein freundlicher Start in die Woche. Er ging mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 18.608,16 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Dienstag wird der Aufwärtsdrang aber bereits wieder gebremst. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent tiefer auf 18.573 Zähler.Im Blickpunkt steht in der laufenden Woche ganz klar die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Am heutigen Dienstag fällt der Blick auf Arbeitsmarktdaten für Mai, ...

