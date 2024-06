The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.06.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.06.2024



ISIN Name

CH0361532895 PARTNERS GR.HLDG 17-24

CH0185831366 LAUSANNE 12-24

FI4000261201 NESTE OYJ 17-24

CH0365501508 KOREA EXPRESS. 17/24 MTN

XS1428771809 BNG BK 16/24 MTN REGS

XS1626191107 NED.WATERSCH. 17/24 MTN

XS1623404412 U.S. BANCORP 2024 MTN

US24422EVQ96 JOHN DEERE C 21/24 MTN

XS1626933102 BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN

XS1627782771 LEONARDO 17/24 MTN

EU000A3K4EP0 EU 23-07.06.24

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken