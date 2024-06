InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Jun 4

The Company announces that on 03 June 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase:

03 June 2024

Aggregate number of ordinary shares purchased:

19,789

Lowest price paid per share:

£ 78.9600

Highest price paid per share:

£ 80.4600

Average price paid per share:

£ 79.5434



The Company intends to cancel the purchased shares

Following the above transaction, the Company has 162,054,528 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)



Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 19,789 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 03 June 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 19,789 Highest price paid (per ordinary share) £ 80.4600 Lowest price paid (per ordinary share) £ 78.9600 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 79.5434

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 03/06/2024 10:00:06 BST 52 79.1800 XLON 1005710221518398 03/06/2024 10:00:06 BST 52 79.1600 XLON 1005710221518401 03/06/2024 10:00:06 BST 52 79.1400 XLON 1005710221518405 03/06/2024 10:02:36 BST 52 79.0800 XLON 1005710221518661 03/06/2024 10:02:37 BST 29 79.0000 XLON 1005710221518673 03/06/2024 10:04:19 BST 52 79.0200 XLON 1005710221518896 03/06/2024 10:09:43 BST 52 79.1400 XLON 1005710221519612 03/06/2024 10:11:21 BST 52 79.1200 XLON 1005710221519824 03/06/2024 10:11:21 BST 11 79.1000 XLON 1005710221519828 03/06/2024 10:11:21 BST 41 79.1000 XLON 1005710221519829 03/06/2024 10:12:33 BST 52 79.0200 XLON 1005710221519928 03/06/2024 10:15:30 BST 52 79.0200 XLON 1005710221520251 03/06/2024 10:17:32 BST 52 79.1200 XLON 1005710221520461 03/06/2024 10:18:12 BST 52 79.1000 XLON 1005710221520502 03/06/2024 10:20:39 BST 52 79.0000 XLON 1005710221520723 03/06/2024 10:25:00 BST 52 78.9600 XLON 1005710221521012 03/06/2024 10:33:53 BST 52 79.3800 XLON 1005710221521960 03/06/2024 10:34:15 BST 52 79.3600 XLON 1005710221522003 03/06/2024 10:36:54 BST 52 79.4400 XLON 1005710221522294 03/06/2024 10:37:24 BST 52 79.4200 XLON 1005710221522357 03/06/2024 10:37:25 BST 52 79.4000 XLON 1005710221522359 03/06/2024 10:37:26 BST 52 79.3800 XLON 1005710221522360 03/06/2024 10:38:19 BST 52 79.4000 XLON 1005710221522445 03/06/2024 10:39:51 BST 52 79.3600 XLON 1005710221522588 03/06/2024 10:41:55 BST 52 79.3600 XLON 1005710221522901 03/06/2024 10:45:27 BST 52 79.2800 XLON 1005710221523309 03/06/2024 10:49:50 BST 41 79.3600 XLON 1005710221523735 03/06/2024 10:49:50 BST 11 79.3600 XLON 1005710221523736 03/06/2024 10:50:16 BST 52 79.4400 XLON 1005710221523824 03/06/2024 10:52:32 BST 52 79.4000 XLON 1005710221524096 03/06/2024 10:55:46 BST 52 79.3600 XLON 1005710221524329 03/06/2024 10:56:21 BST 52 79.3800 XLON 1005710221524370 03/06/2024 10:59:17 BST 52 79.2600 XLON 1005710221524624 03/06/2024 11:02:36 BST 52 79.2400 XLON 1005710221524911 03/06/2024 11:08:23 BST 52 79.2800 XLON 1005710221525312 03/06/2024 11:10:33 BST 52 79.2600 XLON 1005710221525521 03/06/2024 11:11:22 BST 52 79.3600 XLON 1005710221525594 03/06/2024 11:13:18 BST 52 79.3800 XLON 1005710221525758 03/06/2024 11:14:00 BST 52 79.4000 XLON 1005710221525825 03/06/2024 11:14:12 BST 52 79.3600 XLON 1005710221525839 03/06/2024 11:16:40 BST 52 79.2600 XLON 1005710221526017 03/06/2024 11:20:01 BST 52 79.2200 XLON 1005710221526360 03/06/2024 11:22:54 BST 52 79.1200 XLON 1005710221526588 03/06/2024 11:27:58 BST 52 79.0600 XLON 1005710221527053 03/06/2024 11:28:20 BST 52 79.0400 XLON 1005710221527078 03/06/2024 11:31:00 BST 52 79.1200 XLON 1005710221527299 03/06/2024 11:46:10 BST 52 79.2000 XLON 1005710221528437 03/06/2024 11:46:25 BST 9 79.1800 XLON 1005710221528455 03/06/2024 11:46:25 BST 43 79.1800 XLON 1005710221528456 03/06/2024 11:46:50 BST 52 79.1600 XLON 1005710221528514 03/06/2024 11:46:50 BST 52 79.1400 XLON 1005710221528516 03/06/2024 11:46:50 BST 34 79.1200 XLON 1005710221528517 03/06/2024 11:46:50 BST 18 79.1200 XLON 1005710221528518 03/06/2024 11:48:26 BST 52 79.1000 XLON 1005710221528666 03/06/2024 11:49:01 BST 52 79.1200 XLON 1005710221528733 03/06/2024 11:50:10 BST 52 79.1200 XLON 1005710221528826 03/06/2024 11:55:13 BST 52 79.2400 XLON 1005710221529199 03/06/2024 11:55:36 BST 52 79.2200 XLON 1005710221529228 03/06/2024 12:02:34 BST 52 79.2000 XLON 1005710221529648 03/06/2024 12:05:24 BST 52 79.1800 XLON 1005710221529796 03/06/2024 12:07:24 BST 52 79.2200 XLON 1005710221529887 03/06/2024 12:08:34 BST 52 79.2600 XLON 1005710221530008 03/06/2024 12:09:21 BST 52 79.2600 XLON 1005710221530057 03/06/2024 12:09:24 BST 52 79.2400 XLON 1005710221530058 03/06/2024 12:13:49 BST 52 79.1800 XLON 1005710221530250 03/06/2024 12:15:17 BST 52 79.2000 XLON 1005710221530306 03/06/2024 12:17:43 BST 52 79.1800 XLON 1005710221530424 03/06/2024 12:17:43 BST 52 79.1600 XLON 1005710221530438 03/06/2024 12:26:46 BST 52 79.2000 XLON 1005710221530888 03/06/2024 12:29:44 BST 52 79.2200 XLON 1005710221531107 03/06/2024 12:42:03 BST 52 79.2600 XLON 1005710221531805 03/06/2024 12:46:31 BST 52 79.3400 XLON 1005710221532026 03/06/2024 12:48:35 BST 52 79.3400 XLON 1005710221532162 03/06/2024 12:50:05 BST 52 79.3600 XLON 1005710221532308 03/06/2024 12:50:28 BST 52 79.3400 XLON 1005710221532334 03/06/2024 12:52:35 BST 52 79.3600 XLON 1005710221532549 03/06/2024 12:52:37 BST 51 79.3400 XLON 1005710221532550 03/06/2024 12:52:37 BST 1 79.3400 XLON 1005710221532551 03/06/2024 12:52:42 BST 52 79.3200 XLON 1005710221532560 03/06/2024 12:52:50 BST 52 79.3000 XLON 1005710221532566 03/06/2024 12:56:49 BST 52 79.3000 XLON 1005710221532776 03/06/2024 12:58:36 BST 52 79.2800 XLON 1005710221532868 03/06/2024 12:58:40 BST 36 79.2600 XLON 1005710221532869 03/06/2024 12:58:40 BST 16 79.2600 XLON 1005710221532870 03/06/2024 12:59:31 BST 9 79.2800 XLON 1005710221532913 03/06/2024 12:59:31 BST 43 79.2800 XLON 1005710221532914 03/06/2024 13:02:05 BST 52 79.3400 XLON 1005710221533189 03/06/2024 13:06:03 BST 52 79.3200 XLON 1005710221533521 03/06/2024 13:06:35 BST 52 79.3000 XLON 1005710221533540 03/06/2024 13:14:46 BST 52 79.3600 XLON 1005710221534005 03/06/2024 13:15:26 BST 52 79.3600 XLON 1005710221534064 03/06/2024 13:15:45 BST 52 79.3400 XLON 1005710221534122 03/06/2024 13:18:59 BST 52 79.3200 XLON 1005710221534302 03/06/2024 13:20:35 BST 52 79.3000 XLON 1005710221534388 03/06/2024 13:21:02 BST 52 79.2800 XLON 1005710221534422 03/06/2024 13:25:16 BST 52 79.3000 XLON 1005710221534689 03/06/2024 13:27:06 BST 52 79.2600 XLON 1005710221534854 03/06/2024 13:29:06 BST 29 79.2000 XLON 1005710221535049 03/06/2024 13:29:06 BST 23 79.2000 XLON 1005710221535050 03/06/2024 13:34:31 BST 52 79.3000 XLON 1005710221535341 03/06/2024 13:35:31 BST 52 79.2800 XLON 1005710221535392 03/06/2024 13:37:20 BST 52 79.2400 XLON 1005710221535470 03/06/2024 13:39:16 BST 52 79.2600 XLON 1005710221535557 03/06/2024 13:46:33 BST 52 79.2800 XLON 1005710221535992 03/06/2024 13:46:33 BST 52 79.2600 XLON 1005710221535995 03/06/2024 13:50:25 BST 52 79.2800 XLON 1005710221536149 03/06/2024 13:50:37 BST 52 79.2600 XLON 1005710221536173 03/06/2024 13:51:17 BST 52 79.2400 XLON 1005710221536187 03/06/2024 14:01:13 BST 52 79.3000 XLON 1005710221536901 03/06/2024 14:04:22 BST 52 79.2800 XLON 1005710221537100 03/06/2024 14:10:17 BST 52 79.2800 XLON 1005710221537421 03/06/2024 14:11:04 BST 52 79.2600 XLON 1005710221537470 03/06/2024 14:12:13 BST 52 79.2400 XLON 1005710221537543 03/06/2024 14:14:50 BST 52 79.2800 XLON 1005710221537722 03/06/2024 14:17:53 BST 16 79.2800 XLON 1005710221537939 03/06/2024 14:17:53 BST 36 79.2800 XLON 1005710221537940 03/06/2024 14:19:01 BST 52 79.2600 XLON 1005710221538044 03/06/2024 14:19:11 BST 52 79.2400 XLON 1005710221538055 03/06/2024 14:20:43 BST 52 79.2600 XLON 1005710221538130 03/06/2024 14:26:04 BST 52 79.3000 XLON 1005710221538449 03/06/2024 14:28:39 BST 52 79.2800 XLON 1005710221538572 03/06/2024 14:31:53 BST 52 79.2600 XLON 1005710221538724 03/06/2024 14:32:35 BST 52 79.2400 XLON 1005710221538774 03/06/2024 14:34:44 BST 52 79.2600 XLON 1005710221538866 03/06/2024 14:35:14 BST 52 79.2400 XLON 1005710221538889 03/06/2024 14:35:18 BST 45 79.2200 XLON 1005710221538892 03/06/2024 14:35:18 BST 7 79.2200 XLON 1005710221538893 03/06/2024 14:38:02 BST 52 79.2200 XLON 1005710221539196 03/06/2024 14:41:22 BST 52 79.2800 XLON 1005710221539540 03/06/2024 14:44:05 BST 52 79.3400 XLON 1005710221539768 03/06/2024 14:44:05 BST 52 79.3200 XLON 1005710221539770 03/06/2024 14:44:05 BST 11 79.3000 XLON 1005710221539775 03/06/2024 14:45:38 BST 41 79.3000 XLON 1005710221539858 03/06/2024 14:46:05 BST 52 79.3400 XLON 1005710221539926 03/06/2024 14:49:51 BST 52 79.3400 XLON 1005710221540168 03/06/2024 14:51:51 BST 52 79.3400 XLON 1005710221540364 03/06/2024 14:53:40 BST 52 79.3600 XLON 1005710221540530 03/06/2024 14:53:40 BST 44 79.3600 XLON 1005710221540531 03/06/2024 14:53:40 BST 52 79.3400 XLON 1005710221540535 03/06/2024 14:54:34 BST 52 79.3800 XLON 1005710221540629 03/06/2024 14:55:12 BST 52 79.4800 XLON 1005710221540682 03/06/2024 14:55:22 BST 52 79.4600 XLON 1005710221540693 03/06/2024 14:55:39 BST 52 79.4400 XLON 1005710221540771 03/06/2024 14:55:40 BST 52 79.4600 XLON 1005710221540777 03/06/2024 14:55:44 BST 52 79.4400 XLON 1005710221540803 03/06/2024 14:57:23 BST 52 79.4800 XLON 1005710221540995 03/06/2024 14:57:55 BST 52 79.4800 XLON 1005710221541021 03/06/2024 15:00:33 BST 43 79.5400 XLON 1005710221541210 03/06/2024 15:00:33 BST 9 79.5400 XLON 1005710221541211 03/06/2024 15:00:41 BST 52 79.5200 XLON 1005710221541226 03/06/2024 15:04:07 BST 52 79.5000 XLON 1005710221541435 03/06/2024 15:10:45 BST 52 79.5600 XLON 1005710221541898 03/06/2024 15:12:45 BST 52 79.6200 XLON 1005710221542002 03/06/2024 15:12:46 BST 52 79.6200 XLON 1005710221542011 03/06/2024 15:13:20 BST 52 79.6000 XLON 1005710221542042 03/06/2024 15:13:20 BST 52 79.5800 XLON 1005710221542043 03/06/2024 15:13:43 BST 52 79.6200 XLON 1005710221542083 03/06/2024 15:13:43 BST 52 79.6000 XLON 1005710221542086 03/06/2024 15:13:43 BST 51 79.5800 XLON 1005710221542095 03/06/2024 15:13:44 BST 1 79.5800 XLON 1005710221542101 03/06/2024 15:15:02 BST 52 79.5600 XLON 1005710221542283 03/06/2024 15:16:56 BST 52 79.6200 XLON 1005710221542429 03/06/2024 15:18:08 BST 52 79.6000 XLON 1005710221542496 03/06/2024 15:19:48 BST 52 79.5800 XLON 1005710221542586 03/06/2024 15:21:30 BST 52 79.5600 XLON 1005710221542701 03/06/2024 15:23:54 BST 52 79.6600 XLON 1005710221542873 03/06/2024 15:24:28 BST 52 79.6600 XLON 1005710221542937 03/06/2024 15:24:51 BST 52 79.6600 XLON 1005710221542958 03/06/2024 15:25:31 BST 52 79.6800 XLON 1005710221543020 03/06/2024 15:26:08 BST 52 79.6600 XLON 1005710221543067 03/06/2024 15:28:01 BST 52 79.7400 XLON 1005710221543313 03/06/2024 15:29:13 BST 52 79.7200 XLON 1005710221543451 03/06/2024 15:29:13 BST 48 79.7000 XLON 1005710221543452 03/06/2024 15:30:14 BST 52 79.7200 XLON 1005710221543671 03/06/2024 15:31:34 BST 52 79.7800 XLON 1005710221544042 03/06/2024 15:31:54 BST 52 79.8400 XLON 1005710221544169 03/06/2024 15:32:03 BST 7 79.8600 XLON 1005710221544246 03/06/2024 15:32:03 BST 18 79.8600 XLON 1005710221544247 03/06/2024 15:32:03 BST 27 79.8600 XLON 1005710221544248 03/06/2024 15:32:05 BST 52 79.8400 XLON 1005710221544280 03/06/2024 15:33:22 BST 52 79.9000 XLON 1005710221544679 03/06/2024 15:33:22 BST 52 79.8800 XLON 1005710221544682 03/06/2024 15:34:20 BST 52 79.9200 XLON 1005710221544883 03/06/2024 15:34:25 BST 18 79.9000 XLON 1005710221544914 03/06/2024 15:34:34 BST 34 79.9000 XLON 1005710221544970 03/06/2024 15:34:41 BST 52 79.9400 XLON 1005710221544987 03/06/2024 15:35:32 BST 10 80.0400 XLON 1005710221545267 03/06/2024 15:35:32 BST 34 80.0400 XLON 1005710221545268 03/06/2024 15:35:35 BST 52 80.0200 XLON 1005710221545272 03/06/2024 15:35:51 BST 52 80.0400 XLON 1005710221545333 03/06/2024 15:36:01 BST 52 80.0200 XLON 1005710221545365 03/06/2024 15:36:01 BST 52 80.0000 XLON 1005710221545367 03/06/2024 15:36:01 BST 52 79.9800 XLON 1005710221545375 03/06/2024 15:37:24 BST 52 80.0800 XLON 1005710221545754 03/06/2024 15:37:24 BST 52 80.0600 XLON 1005710221545761 03/06/2024 15:37:31 BST 52 80.0400 XLON 1005710221545804 03/06/2024 15:37:31 BST 38 80.0200 XLON 1005710221545814 03/06/2024 15:37:31 BST 14 80.0200 XLON 1005710221545815 03/06/2024 15:38:00 BST 52 80.1000 XLON 1005710221545877 03/06/2024 15:38:00 BST 52 80.0800 XLON 1005710221545878 03/06/2024 15:38:37 BST 52 80.0600 XLON 1005710221546005 03/06/2024 15:38:40 BST 52 80.0800 XLON 1005710221546026 03/06/2024 15:38:44 BST 52 80.1000 XLON 1005710221546030 03/06/2024 15:38:56 BST 52 80.1400 XLON 1005710221546076 03/06/2024 15:39:20 BST 52 80.1800 XLON 1005710221546149 03/06/2024 15:39:35 BST 10 80.1600 XLON 1005710221546164 03/06/2024 15:39:37 BST 30 80.2000 XLON 1005710221546171 03/06/2024 15:39:37 BST 22 80.2000 XLON 1005710221546172 03/06/2024 15:40:46 BST 4 80.0800 XLON 1005710221546482 03/06/2024 15:40:46 BST 48 80.0800 XLON 1005710221546483 03/06/2024 15:40:46 BST 14 80.0400 XLON 1005710221546495 03/06/2024 15:42:14 BST 52 80.1800 XLON 1005710221546769 03/06/2024 15:42:17 BST 52 80.2000 XLON 1005710221546781 03/06/2024 15:42:24 BST 18 80.2200 XLON 1005710221546815 03/06/2024 15:42:25 BST 10 80.2200 XLON 1005710221546816 03/06/2024 15:42:55 BST 52 80.2800 XLON 1005710221546973 03/06/2024 15:42:55 BST 10 80.2600 XLON 1005710221546979 03/06/2024 15:43:14 BST 52 80.3000 XLON 1005710221547014 03/06/2024 15:44:17 BST 52 80.3000 XLON 1005710221547153 03/06/2024 15:44:17 BST 52 80.2800 XLON 1005710221547157 03/06/2024 15:44:45 BST 52 80.3000 XLON 1005710221547206 03/06/2024 15:46:01 BST 8 80.4400 XLON 1005710221547375 03/06/2024 15:46:01 BST 44 80.4400 XLON 1005710221547376 03/06/2024 15:46:06 BST 52 80.3800 XLON 1005710221547389 03/06/2024 15:47:25 BST 52 80.4600 XLON 1005710221547583 03/06/2024 15:47:44 BST 52 80.4400 XLON 1005710221547640 03/06/2024 15:47:44 BST 52 80.4200 XLON 1005710221547644 03/06/2024 15:48:55 BST 50 80.3600 XLON 1005710221547907 03/06/2024 15:48:56 BST 2 80.3600 XLON 1005710221547909 03/06/2024 15:49:16 BST 52 80.4000 XLON 1005710221548011 03/06/2024 15:49:49 BST 24 80.3200 XLON 1005710221548089 03/06/2024 15:49:53 BST 10 80.3200 XLON 1005710221548092 03/06/2024 15:50:04 BST 18 80.3200 XLON 1005710221548107 03/06/2024 15:50:26 BST 10 80.3400 XLON 1005710221548211 03/06/2024 15:50:26 BST 42 80.3400 XLON 1005710221548212 03/06/2024 15:51:05 BST 49 80.2800 XLON 1005710221548400 03/06/2024 15:51:05 BST 3 80.2800 XLON 1005710221548401 03/06/2024 15:51:46 BST 52 80.2800 XLON 1005710221548566 03/06/2024 15:52:01 BST 52 80.2600 XLON 1005710221548591 03/06/2024 15:52:09 BST 3 80.3600 XLON 1005710221548710 03/06/2024 15:52:09 BST 49 80.3600 XLON 1005710221548711 03/06/2024 15:52:56 BST 52 80.3200 XLON 1005710221548810 03/06/2024 15:54:12 BST 52 80.3800 XLON 1005710221549048 03/06/2024 15:54:12 BST 1 80.3600 XLON 1005710221549052 03/06/2024 15:54:12 BST 51 80.3600 XLON 1005710221549053 03/06/2024 15:54:55 BST 52 80.3400 XLON 1005710221549164 03/06/2024 15:55:15 BST 10 80.3000 XLON 1005710221549259 03/06/2024 15:55:15 BST 42 80.3000 XLON 1005710221549260 03/06/2024 15:55:44 BST 52 80.2400 XLON 1005710221549328 03/06/2024 15:56:21 BST 52 80.2200 XLON 1005710221549489 03/06/2024 15:57:07 BST 52 80.3200 XLON 1005710221549849 03/06/2024 15:57:43 BST 52 80.2400 XLON 1005710221549958 03/06/2024 15:58:44 BST 52 80.3600 XLON 1005710221550077 03/06/2024 15:59:41 BST 33 80.2600 XLON 1005710221550205 03/06/2024 15:59:41 BST 19 80.2600 XLON 1005710221550206 03/06/2024 16:00:19 BST 52 80.3600 XLON 1005710221550423 03/06/2024 16:00:19 BST 52 80.3400 XLON 1005710221550427 03/06/2024 16:00:51 BST 52 80.3000 XLON 1005710221550646 03/06/2024 16:01:33 BST 52 80.2600 XLON 1005710221550743 03/06/2024 16:01:38 BST 39 80.2000 XLON 1005710221550767 03/06/2024 16:02:56 BST 52 80.1000 XLON 1005710221551031 03/06/2024 16:03:05 BST 52 80.0800 XLON 1005710221551075 03/06/2024 16:03:56 BST 52 80.1200 XLON 1005710221551271 03/06/2024 16:04:27 BST 52 80.1000 XLON 1005710221551432 03/06/2024 16:05:18 BST 52 80.0200 XLON 1005710221551606 03/06/2024 16:06:05 BST 36 79.9000 XLON 1005710221551726 03/06/2024 16:06:05 BST 16 79.9000 XLON 1005710221551727 03/06/2024 16:07:33 BST 52 79.8800 XLON 1005710221552222 03/06/2024 16:07:33 BST 52 79.8600 XLON 1005710221552227 03/06/2024 16:07:49 BST 10 79.8400 XLON 1005710221552299 03/06/2024 16:07:49 BST 42 79.8400 XLON 1005710221552300 03/06/2024 16:08:13 BST 52 79.7800 XLON 1005710221552382 03/06/2024 16:09:36 BST 52 79.6400 XLON 1005710221552675 03/06/2024 16:09:37 BST 52 79.6200 XLON 1005710221552682 03/06/2024 16:09:38 BST 52 79.5800 XLON 1005710221552701 03/06/2024 16:11:12 BST 52 79.6600 XLON 1005710221553082 03/06/2024 16:12:19 BST 52 79.6200 XLON 1005710221553276 03/06/2024 16:13:02 BST 52 79.6200 XLON 1005710221553361 03/06/2024 16:14:00 BST 52 79.7400 XLON 1005710221553523 03/06/2024 16:14:00 BST 52 79.7200 XLON 1005710221553527 03/06/2024 16:14:00 BST 29 79.7000 XLON 1005710221553529 03/06/2024 16:14:25 BST 23 79.7000 XLON 1005710221553579 03/06/2024 16:15:21 BST 52 79.6800 XLON 1005710221553697 03/06/2024 16:15:21 BST 52 79.6600 XLON 1005710221553698 03/06/2024 16:17:25 BST 2 79.6000 XLON 1005710221553983 03/06/2024 16:17:25 BST 50 79.6000 XLON 1005710221553984 03/06/2024 16:17:42 BST 52 79.5800 XLON 1005710221554042 03/06/2024 16:17:47 BST 52 79.5600 XLON 1005710221554051 03/06/2024 16:17:52 BST 33 79.5400 XLON 1005710221554079 03/06/2024 16:17:52 BST 19 79.5400 XLON 1005710221554080 03/06/2024 16:20:13 BST 23 79.5600 XLON 1005710221554368 03/06/2024 16:20:13 BST 29 79.5600 XLON 1005710221554369 03/06/2024 16:20:14 BST 52 79.5400 XLON 1005710221554390 03/06/2024 16:20:45 BST 8 79.5200 XLON 1005710221554490 03/06/2024 16:20:45 BST 1 79.5200 XLON 1005710221554491 03/06/2024 16:20:45 BST 43 79.5200 XLON 1005710221554492 03/06/2024 16:20:45 BST 52 79.5000 XLON 1005710221554494 03/06/2024 16:23:06 BST 52 79.5600 XLON 1005710221554788 03/06/2024 16:23:10 BST 13 79.6400 XLON 1005710221554807 03/06/2024 16:23:10 BST 39 79.6400 XLON 1005710221554808 03/06/2024 16:23:10 BST 52 79.6200 XLON 1005710221554809 03/06/2024 16:23:40 BST 52 79.6200 XLON 1005710221554889 03/06/2024 16:25:35 BST 52 79.5600 XLON 1005710221555125 03/06/2024 16:25:35 BST 52 79.5400 XLON 1005710221555127 03/06/2024 16:26:20 BST 52 79.6000 XLON 1005710221555205 03/06/2024 16:26:47 BST 10 79.5800 XLON 1005710221555233 03/06/2024 16:26:47 BST 42 79.5800 XLON 1005710221555234 03/06/2024 16:27:11 BST 12 79.5800 XLON 1005710221555323 03/06/2024 16:27:11 BST 1 79.5800 XLON 1005710221555324 03/06/2024 16:27:11 BST 39 79.5800 XLON 1005710221555325 03/06/2024 16:29:12 BST 52 79.7600 XLON 1005710221555567 03/06/2024 16:29:17 BST 52 79.7400 XLON 1005710221555581 03/06/2024 16:29:22 BST 52 79.7200 XLON 1005710221555591 03/06/2024 16:30:15 BST 52 79.7000 XLON 1005710221555707 03/06/2024 16:31:04 BST 52 79.7400 XLON 1005710221555793 03/06/2024 16:31:49 BST 52 79.8000 XLON 1005710221555900 03/06/2024 16:31:53 BST 52 79.7800 XLON 1005710221555901 03/06/2024 16:33:57 BST 52 79.8200 XLON 1005710221556287 03/06/2024 16:33:57 BST 52 79.8000 XLON 1005710221556289 03/06/2024 16:34:00 BST 52 79.7800 XLON 1005710221556292 03/06/2024 16:35:06 BST 9 79.7200 XLON 1005710221556471 03/06/2024 16:35:06 BST 1 79.7200 XLON 1005710221556472 03/06/2024 16:35:06 BST 42 79.7200 XLON 1005710221556473 03/06/2024 16:35:23 BST 52 79.6800 XLON 1005710221556540 03/06/2024 16:35:57 BST 2 79.6200 XLON 1005710221556713 03/06/2024 16:35:57 BST 50 79.6200 XLON 1005710221556714 03/06/2024 16:37:42 BST 52 79.7000 XLON 1005710221557073 03/06/2024 16:38:08 BST 52 79.7000 XLON 1005710221557160 03/06/2024 16:38:08 BST 52 79.6800 XLON 1005710221557162 03/06/2024 16:38:55 BST 52 79.6600 XLON 1005710221557351 03/06/2024 16:39:32 BST 52 79.6600 XLON 1005710221557453 03/06/2024 16:40:01 BST 52 79.6600 XLON 1005710221557519 03/06/2024 16:40:25 BST 13 79.6400 XLON 1005710221557559 03/06/2024 16:40:25 BST 39 79.6400 XLON 1005710221557560 03/06/2024 16:42:21 BST 37 79.6600 XLON 1005710221557839 03/06/2024 16:42:21 BST 15 79.6600 XLON 1005710221557840 03/06/2024 16:42:27 BST 52 79.6400 XLON 1005710221557859 03/06/2024 16:42:30 BST 52 79.6200 XLON 1005710221557862 03/06/2024 16:44:44 BST 52 79.6200 XLON 1005710221558239 03/06/2024 16:45:10 BST 52 79.6000 XLON 1005710221558270 03/06/2024 16:45:12 BST 52 79.5800 XLON 1005710221558340 03/06/2024 16:45:34 BST 52 79.5600 XLON 1005710221558390 03/06/2024 16:46:07 BST 52 79.5400 XLON 1005710221558473 03/06/2024 16:46:08 BST 21 79.5200 XLON 1005710221558477 03/06/2024 16:46:08 BST 31 79.5200 XLON 1005710221558478 03/06/2024 16:47:17 BST 52 79.4200 XLON 1005710221558675 03/06/2024 16:48:27 BST 52 79.3600 XLON 1005710221558912 03/06/2024 16:48:27 BST 52 79.3400 XLON 1005710221558920 03/06/2024 16:48:30 BST 50 79.4000 XLON 1005710221558939 03/06/2024 16:49:12 BST 52 79.3800 XLON 1005710221559020 03/06/2024 16:49:51 BST 52 79.3800 XLON 1005710221559062 03/06/2024 16:49:51 BST 52 79.3600 XLON 1005710221559068 03/06/2024 16:51:39 BST 20 79.4400 XLON 1005710221559340 03/06/2024 16:51:47 BST 32 79.4400 XLON 1005710221559356 03/06/2024 16:52:04 BST 52 79.3800 XLON 1005710221559406 03/06/2024 16:53:12 BST 52 79.3400 XLON 1005710221559584 03/06/2024 16:53:31 BST 14 79.2800 XLON 1005710221559605 03/06/2024 16:53:39 BST 38 79.2800 XLON 1005710221559615 03/06/2024 16:54:07 BST 52 79.2000 XLON 1005710221559675 03/06/2024 16:54:50 BST 52 79.2400 XLON 1005710221559772 03/06/2024 16:54:51 BST 52 79.2200 XLON 1005710221559774 03/06/2024 16:57:02 BST 25 79.3000 XLON 1005710221560046 03/06/2024 16:57:02 BST 11 79.3000 XLON 1005710221560047 03/06/2024 16:57:02 BST 16 79.3000 XLON 1005710221560048 03/06/2024 16:57:13 BST 52 79.3200 XLON 1005710221560066 03/06/2024 16:59:30 BST 52 79.4000 XLON 1005710221560568 03/06/2024 16:59:47 BST 52 79.4000 XLON 1005710221560683 03/06/2024 17:00:26 BST 52 79.3800 XLON 1005710221560891 03/06/2024 17:00:26 BST 52 79.3600 XLON 1005710221560894 03/06/2024 17:00:26 BST 52 79.3400 XLON 1005710221560905 03/06/2024 17:00:45 BST 52 79.3200 XLON 1005710221560976 03/06/2024 17:01:23 BST 52 79.3000 XLON 1005710221561112 03/06/2024 17:01:56 BST 52 79.2800 XLON 1005710221561257 03/06/2024 17:02:08 BST 52 79.2600 XLON 1005710221561287 03/06/2024 17:02:20 BST 52 79.2400 XLON 1005710221561318 03/06/2024 17:02:31 BST 37 79.2200 XLON 1005710221561337 03/06/2024 17:02:31 BST 15 79.2200 XLON 1005710221561338 03/06/2024 17:02:48 BST 52 79.2000 XLON 1005710221561403 03/06/2024 17:04:19 BST 52 79.2200 XLON 1005710221561692 03/06/2024 17:04:22 BST 52 79.2000 XLON 1005710221561704 03/06/2024 17:05:04 BST 52 79.1800 XLON 1005710221561851 03/06/2024 17:05:04 BST 52 79.1600 XLON 1005710221561856 03/06/2024 17:06:39 BST 52 79.2200 XLON 1005710221562136 03/06/2024 17:06:53 BST 52 79.2600 XLON 1005710221562204 03/06/2024 17:07:18 BST 52 79.2800 XLON 1005710221562364 03/06/2024 17:07:21 BST 52 79.2600 XLON 1005710221562365 03/06/2024 17:08:01 BST 52 79.2800 XLON 1005710221562499 03/06/2024 17:08:26 BST 22 79.2400 XLON 1005710221562545 03/06/2024 17:08:26 BST 30 79.2400 XLON 1005710221562546 03/06/2024 17:09:14 BST 52 79.3000 XLON 1005710221562645 03/06/2024 17:09:47 BST 52 79.3200 XLON 1005710221562787 03/06/2024 17:10:25 BST 52 79.3000 XLON 1005710221562901 03/06/2024 17:11:03 BST 52 79.3000 XLON 1005710221563009 03/06/2024 17:12:29 BST 26 79.3400 XLON 1005710221563240 03/06/2024 17:12:29 BST 18 79.3400 XLON 1005710221563241 03/06/2024 17:13:02 BST 11 79.3400 XLON 1005710221563298 03/06/2024 17:13:02 BST 41 79.3400 XLON 1005710221563299 03/06/2024 17:13:25 BST 61 79.3400 XLON 1005710221563321 03/06/2024 17:13:25 BST 27 79.3400 XLON 1005710221563322 03/06/2024 17:13:58 BST 52 79.3600 XLON 1005710221563392 03/06/2024 17:14:14 BST 27 79.3600 XLON 1005710221563427 03/06/2024 17:14:14 BST 17 79.3600 XLON 1005710221563428 03/06/2024 17:14:23 BST 43 79.3400 XLON 1005710221563473 03/06/2024 17:14:23 BST 9 79.3400 XLON 1005710221563474 03/06/2024 17:15:43 BST 37 79.3600 XLON 1005710221563667 03/06/2024 17:16:09 BST 52 79.3600 XLON 1005710221563755 03/06/2024 17:16:09 BST 23 79.3400 XLON 1005710221563760 03/06/2024 17:16:09 BST 29 79.3400 XLON 1005710221563761 03/06/2024 17:16:09 BST 13 79.3400 XLON 1005710221563763 03/06/2024 17:16:09 BST 31 79.3400 XLON 1005710221563764 03/06/2024 17:16:13 BST 52 79.3200 XLON 1005710221563781 03/06/2024 17:16:13 BST 42 79.3000 XLON 1005710221563789 03/06/2024 17:16:13 BST 10 79.3000 XLON 1005710221563790 03/06/2024 17:16:20 BST 52 79.2800 XLON 1005710221563815 03/06/2024 17:16:26 BST 52 79.2600 XLON 1005710221563838 03/06/2024 17:16:40 BST 52 79.2800 XLON 1005710221563871 03/06/2024 17:17:55 BST 52 79.2600 XLON 1005710221564015 03/06/2024 17:19:25 BST 60 79.3400 XLON 1005710221564338 03/06/2024 17:19:35 BST 52 79.3600 XLON 1005710221564376 03/06/2024 17:19:38 BST 52 79.3400 XLON 1005710221564379 03/06/2024 17:20:39 BST 52 79.4000 XLON 1005710221564606 03/06/2024 17:20:39 BST 60 79.4000 XLON 1005710221564609 03/06/2024 17:21:07 BST 28 79.4000 XLON 1005710221564660 03/06/2024 17:21:07 BST 44 79.4000 XLON 1005710221564661 03/06/2024 17:21:22 BST 44 79.4800 XLON 1005710221564721 03/06/2024 17:21:47 BST 52 79.5200 XLON 1005710221564827 03/06/2024 17:22:00 BST 52 79.5400 XLON 1005710221564923 03/06/2024 17:22:02 BST 52 79.5200 XLON 1005710221564941 03/06/2024 17:22:02 BST 52 79.5000 XLON 1005710221564946 03/06/2024 17:22:02 BST 52 79.4800 XLON 1005710221564955 03/06/2024 17:22:12 BST 52 79.4600 XLON 1005710221564984 03/06/2024 17:23:44 BST 76 79.5200 XLON 1005710221565403 03/06/2024 17:23:44 BST 26 79.5200 XLON 1005710221565404 03/06/2024 17:23:44 BST 11 79.5200 XLON 1005710221565405 03/06/2024 17:24:20 BST 52 79.5200 XLON 1005710221565535 03/06/2024 17:24:30 BST 11 79.5000 XLON 1005710221565586 03/06/2024 17:24:30 BST 41 79.5000 XLON 1005710221565587 03/06/2024 17:25:26 BST 32 79.5200 XLON 1005710221565744 03/06/2024 17:25:26 BST 20 79.5200 XLON 1005710221565745 03/06/2024 17:25:38 BST 4 79.5200 XLON 1005710221565782 03/06/2024 17:25:38 BST 48 79.5200 XLON 1005710221565783 03/06/2024 17:26:04 BST 52 79.5400 XLON 1005710221565908 03/06/2024 17:26:09 BST 52 79.5400 XLON 1005710221565953 03/06/2024 17:26:09 BST 44 79.5400 XLON 1005710221565958 03/06/2024 17:26:09 BST 52 79.5200 XLON 1005710221565959 03/06/2024 17:26:56 BST 37 79.5000 XLON 1005710221566165 03/06/2024 17:26:56 BST 52 79.5200 XLON 1005710221566167 03/06/2024 17:27:01 BST 15 79.5000 XLON 1005710221566210 03/06/2024 17:27:46 BST 44 79.5200 XLON 1005710221566447 03/06/2024 17:28:01 BST 21 79.5200 XLON 1005710221566557 03/06/2024 17:28:01 BST 23 79.5200 XLON 1005710221566558 03/06/2024 17:28:22 BST 37 79.5200 XLON 1005710221566647 03/06/2024 17:28:22 BST 52 79.5200 XLON 1005710221566648 03/06/2024 17:28:22 BST 18 79.5200 XLON 1005710221566649 03/06/2024 17:28:27 BST 44 79.5000 XLON 1005710221566682 03/06/2024 17:28:45 BST 20 79.5000 XLON 1005710221566739



This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com