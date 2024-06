News von Trading-Treff.de Starker DAX-Wochen-und-Monatsstart an 18600 erwartet nachdem die Wall Street mit einem Reversal am Freitag aufwartete - Tradingideen zum Montag den 03.06.2024 DAX weiter an Range-Kanten orientiert An den letzten Tagen im Mai dominierte die Schwäche am Aktienmarkt und brachte den DAX unter die ehemaligen Supports, sodass der Index sich zum Wochenstart daran ausrichten musste. Die dafür relevanten Chartbereiche hatten wir ...

