Light Now stehe zur sofortigen Übernahme der Novalumen-Assets bereit. Dahinter steht der Ex-Chef der Deutschen Lichtmiete, Alexander Hahn. Die OAB-Beteiligung Light Now AG macht öffentliches Angebot zur Übernahme der Assets der Novalumen GmbH; Ex Lichtmiete-Chef, heutiger Vorstand der OAB AG und der Light Now, Alexander Hahn, biete bei Zustandekommen seine persönliche Bürgschaft an. Light Now ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...