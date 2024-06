© Foto: Nati Harnik/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Einigen Investoren ist es am Montag gelungen, Berkshire-Hathaway-Aktien, die eigentlich 627.000 US-Dollar gekostet hätten, für 185 US-Dollar zu kaufen. Für sie dürfte es jedoch ein böses Erwachen geben.Ein bemerkenswerter technischer Fehler führte am Montag zu einem ungewöhnlichen Kurssturz der Klasse-A-Aktien von Berkshire Hathaway. Dabei fielen die Titel kurzzeitig um beeindruckende 99,97 Prozent auf nur noch 185,10 US-Dollar - weit entfernt von ihrem Schlusskurs am Freitag von 627.400 US-Dollar. Die fehlerhaften Trades lösten einen sofortigen Handelsstopp an der New York Stock Exchange (NYSE) aus. Der Handel mit den Klasse-B-Aktien von Berkshire war von der Störung nicht betroffen. Diese …