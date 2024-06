Ramp Metals - Die Spannung steigt von Tag zu Tag

Anzeige / Werbung Für Nickel- und Kupferexplorer Ramp Metals geht es in die entscheidende Phase Ramp Metals (TSXV: RAMP, FSE: 6DK, WKN: A407UW) ist erst seit dem Frühjahr an der Börse in Toronto und Frankfurt notiert. Seitdem ging es jedoch Schlag auf Schlag. Fast zeitgleich mit dem Börsengang startete das erste Bohrprogramm, bestehend aus vier Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.180 Metern.

Auf Rottenstone SW; Quelle: Ramp Metals Und dieses erste Programm könnte viel zu bieten haben, denn Ramp Metals sieht diese vier Bohrlöcher als Vorstufe zu einem größeren Explorationsprogramm. Dieses ist für die zweite Jahreshälfte geplant und könnte vier- bis sechstausend Bohrmeter umfassen. Wo genau gebohrt wird und mit welcher Absicht, wird in naher Zukunft entschieden, da das Management von Ramp Metals derzeit gespannt auf die Ergebnisse der ersten Bohrrunde wartet, die sich noch im Labor befinden. Sie sollen erste Informationen darüber liefern, wo sich die interessantesten Bohrstellen auf Ramps Grundstück Rottenstone SW im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befinden. Neben weiteren Bohrungen sind auch zusätzliche geophysikalische Bodenuntersuchungen auf den 12 Claims des Grundstücks geplant, das sich über 17.285 Hektar etwa 115 Kilometer nördlich der Stadt La Ronge erstreckt. Eine regionale Struktur ist besonders interessant. Sie verläuft von Nordosten nach Südwesten und umfasst auch die historische Mine Rottenstone. Sie produzierte 40.000 Tonnen hochgradiges Nickel- und Kupfererz, das auch Elemente der Platingruppe und Gold enthielt. Die Gehalte betrugen starke 3,28 % Nickel, 1,83 % Kupfer und 9,63 g/t Platin-Palladium-Gold. Ein vom Management von Ramp Metals in Auftrag gegebener technischer Bericht empfiehlt verschiedene geophysikalische Untersuchungen, einschließlich luftgestützter geophysikalischer Untersuchungen (TDEM), Bodenproben und Interpretation geophysikalischer Untersuchungen, um das Grundstück weiter zu erkunden und neue Bohrziele zu identifizieren. Vergleich mit Sirius Resources' Nova Eye spricht für das Projekt Ein Detail ist für Ramp Metals und seinen Direktor Dr. Mark Bennett von besonderem Interesse: die große Ähnlichkeit zwischen dem so genannten "Rottenstone Eye" und der Nova Eye-Struktur in Westaustralien. Letztere wurde von Sirius Resources entdeckt und unter der Leitung von Dr. Mark Bennett zu der Nickel- und Kupfermine Nova Bolling ausgebaut. Sie machte die Aktionäre von Sirus Resources zu Gewinnern, denn das Unternehmen wurde später für 1,8 Milliarden australische Dollar übernommen! Es ist noch viel zu früh, um eine ähnliche Entwicklung für Ramp Metals vorauszusagen. Die ähnliche Struktur und die oberflächennahen Bohrziele des ersten Bohrprogramms sind jedoch zweifellos äußerst ermutigend für diese sehr frühe Phase der Exploration. Natürlich ist dies keine Garantie für einen späteren Erfolg, aber bei Ramp Metals will derzeit niemand viel Zeit verlieren. Wird sich der Erfolg von Sirius Resources im Norden von Saskatchewan wiederholen? Vorrangiges Ziel ist es nun, die unterirdische Geologie des Grundstücks besser zu verstehen und so schnell wie möglich neue, attraktive Bohrziele zu identifizieren. Die genauen Analysen der jüngsten Bohrungen werden daher mit Spannung erwartet. Und mit Dr. Mark Bennett ist der Mann, der bei Sirius Resources die Weichen für eine äußerst erfolgreiche Explorations- und Bohrkampagne gestellt hat, nun auch bei Ramp Metals eng eingebunden. Die Aktionäre von Ramp Metals würden eine Wiederholung der Erfolgsgeschichte aus Westaustralien im hohen Norden Kanadas sicher begrüßen. Goldinvest wird daher für Sie am Ball bleiben. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

