Berlin (ots) -Zur Messerattacke in Mannheim und zu den veröffentlichten Zahlen zur Messerkriminalität in Deutschland teilt der stellvertretende AfD-Bundesprecher Stephan Brandner mit:"Die Messerattacke in Mannheim, bei der ein 2014 nach Deutschland eingewanderter Afghane einen Polizisten tötete und den Islamkritiker Michael Stürzenberger sowie weitere Menschen zum Teil schwer verletzte, mag medial für großes Aufsehen gesorgt haben. Doch diese Tat ist nicht das, was die Medien aus ihr machen: Sie ist kein 'Einzelfall'. Aktuellen Medienberichten nach wurden allein im vergangenen Jahr 13.844 Menschen Opfer sogenannter Messerkriminalität.Unser Einzelfallticker zeigt ein erschreckendes Gesamtbild: Ob sexuelle Übergriffe, Messerterror oder sonstige Gewalttaten - Bürger in ganz Deutschland leiden immens unter der 2015 von der CDU initiierten und seit 2021 von der Ampel fortgeführten Migrationspolitik - und das insbesondere in den CDU-geführten Ländern. Nur die AfD ist bereit dazu, eine echte Asylwende herbeizuführen!"Europa Neu Denken!https://www.afd.de/europa-neu-denken/