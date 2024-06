DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Anstieg der Erwerbstätigkeit in Deutschland setzt sich fort

Der Anstieg der Erwerbstätigkeit in Deutschland hat sich im April fortgesetzt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,8 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren saisonbereinigt 0,1 Prozent bzw. 25.000 mehr als im Vormonat. Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im April gegenüber März um 88.000 Personen (plus 0,2 Prozent) zu. Der Anstieg fiel damit genauso stark aus wie im April-Durchschnitt der Jahre 2022 und 2023.

Ifo-Institut: Geschäftsklima der Automobilindustrie verschlechtert sich im Mai

Die Stimmung in der deutschen Automobilindustrie hat sich laut einer Umfrage des Ifo-Instituts im Mai abgekühlt. Unternehmen planen zudem einen Stellenabbau. Der Geschäftsklima-Indikator fiel auf minus 8,6 Punkte, nach minus 2,4 im April. Der Indikator für die Geschäftslage rutschte erstmals seit Oktober 2022 in den negativen Bereich, so das Münchner Institut.

BoJ/Ueda: Passen Geldpolitik bei erwartungsgemäßer Preisentwicklung an

Die japanische Notenbank könnte nach Aussage ihres Gouverneurs Kazuo Ueda weitere Anpassungen an ihrer Geldpolitik vornehmen, wenn die Inflation im Rahmen der Prognosen der Bank of Japan (BoJ) steigt. "Wenn es Änderungen an den Aussichten für die Wirtschaft und die Preise oder die Risiken in diesem Zusammenhang gibt, können dies Gründe sein, die Zinsen zu verändern", sagte Ueda vor einem Parlamentsausschuss und bekräftigte damit frühere Aussagen. Der geldpolitische Rat der BoJ hält seine nächste Sitzung am 13. und 14. Juni ab.

S&P Global senkt EFSF-Bonität auf "AA-" - Ausblick stabil

Die Ratingagentur S&P hat die Bonität der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) auf "AA-" von "AA" gesenkt und mit einem stabilen Ausblick versehen. Hintergrund ist laut Mitteilung von S&P, die am 31. Mai erfolgte Abstufung der Kreditwürdigkeit Frankreichs - ebenfalls von "AA" auf "AA-".

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Mai Verbraucherpreise +1,4% (PROGNOSE: +1,5%) gg Vorjahr

Schweiz Mai Verbraucherpreise +0,3% gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Mai +2,7% (PROG: +2,8%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Mai +0,1% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Mai +2,2% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

