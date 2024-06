Genf (ots/PRNewswire) -Nach erfolgreichem Abschluss der Beta-Tests gibt die Dukascopy Bank SA mit Stolz die Aufnahme von MetaTrader 5 (MT5) in unser Angebot an Handelsplattformen bekannt, zu denen auch die hervorragende JForex 4 und die beliebte MT4-Plattform gehören. Diese Ergänzung stellt eine bedeutende Erweiterung unseres Angebots dar und bietet unseren Kunden Zugang zu einer der modernsten Handelsplattformen der Welt.MT5 stellt einen Sprung nach vorn in der Handelstechnologie dar und bietet mehr Analysetools, technische Indikatoren und die Flexibilität, eine breite Palette von Handelsaktivitäten zu bedienen. Die Aufnahme in die Plattform-Suite von Dukascopy unterstreicht unser Bestreben, hochmoderne Tools bereitzustellen, die den sich entwickelnden Bedürfnissen unserer globalen Trading-Community entsprechen.Erweiterte Funktionen von MT5:- Erweiterter Satz von technischen Indikatoren und Zeitrahmen für eine umfassende Analyse.- Integration des Wirtschaftskalenders, um Sie über finanzielle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten.- Ansicht der Markttiefe (DOM) für tiefere Einblicke in die Marktdynamik.Die Zukunft des Handels mit MT5 Die Einführung von MT5 ist ein Beweis für Dukascopys Engagement für Innovation und die Bereitstellung der bestmöglichen Handelsumgebung für unsere Händler. Wir sind davon überzeugt, dass MT5 nicht nur unser bestehendes Plattformangebot ergänzt, sondern auch unseren Kunden eine unvergleichliche Handelsflexibilität und analytische Möglichkeiten bietet.Für weitere Informationen und um die fortschrittlichen Funktionen von MT5 zu erleben, besuchen SieDukascopy's Website (https://dukascopy.click/q1i).Informationen zur Dukascopy Bank SA Dukascopy Bank SA bietet Handelsdienstleistungen in Währungen, Rohstoffen, einschließlich Edelmetallen, Indizes, Aktien, Anleihen und Kryptowährungen an. Wir sind für unsere Transparenz und innovative Technologie bekannt und bieten einer weltweiten Kundschaft eine sichere und effiziente Handelsumgebung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2428394/Dukascopy_Bank_SA.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2428393/Dukascopy_Bank_SA_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dukascopy-begruWt-den-metatrader-5-eine-neue-dimension-des-handels-302162310.htmlPressekontakt:Dukascopy-Team,pr@dukascopy.com,+41 22 799 4888Original-Content von: Dukascopy Bank SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175106/5793238