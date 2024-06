Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gemischt ausgefallene Einkaufsmanagerindices der europäischen Industrie geben für allgemeine Euphorie keinen Anlass und an der EZB-Zinssenkungserwartung für die laufende Woche wird nicht mehr gerüttelt, so die Analysten der Helaba.Der Zinspfad im weiteren Jahresverlauf sei dagegen noch nicht so klar vorgezeichnet und so würden das EZB-Statement und die Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Lagarde mit Spannung erwartet. Die Analysten würden damit rechnen, dass sich der EZB-Rat die Optionen für weitere Lockerungen offenhalte, eine Vorfestlegung aber vermeide. Die marktseitigen Zinserwartungen für September und noch mehr für Juli seien nicht besonders stark ausgeprägt und könnten im Nachgang zur EZB-Ratssitzung wieder zunehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...