Köln (ots) -- RTL Deutschland nimmt ein privates 5G-Campus-Netz der Telekom in Betrieb- "Campus-Netz Private": Einsatz bei der Fußball-EM 2024- 5G-Standalone und lokale Netzinfrastruktur für Sicherheit und maximale LeistungDie Telekom hat ein privates 5G-Campus-Netz für RTL Deutschland installiert, das pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Betrieb genommen wird. Mit der Geschäftskundenlösung "Campus-Netz Private" ist das Medienunternehmen in Deutschland der erste, das seine Produktionsstudios über ein eigenes 5G Standalone (5G SA-)Netz mit 5G versorgt. Das macht die TV-Produktion noch flexibler: Die Lösung ermöglicht zum Beispiel den Einsatz von kabellosen Kameras sowohl innerhalb als auch außerhalb der Studios. Bisher werden Live-Produktionen hauptsächlich mit kabelgebundenen Kameras realisiert, die für eine dynamische Bildführung durchs Studio bewegt werden. Kabellos angebundene Kameras bieten künftig eine noch höhere Flexibilität für den TV-Sendebetrieb.Das hauseigene Campus-Netz stellt eine maßgeschneiderte Infrastruktur für optimierte Leistung und dynamische Umgebungen zur Verfügung. Die kurzen Wege der eigenständigen 5G-Architektur unterstützen datenintensive Anwendungen mit ultrakurzer Reaktionszeit im Millisekunden-Bereich. Diese ermöglicht eine besonders schnelle Verarbeitung der Daten. Neben drahtlosen Kameras wird das Netz in Zukunft auch den Betrieb von drahtlosen Mikrofonen, einer drahtlosen Intercom als auch den dedizierten Zugang zum Internet ermöglichen. Weitere produktionsrelevante Systeme sollen ebenfalls über 5G erprobt werden."RTL Deutschland produziert ihre Must-see Inhalte in herausragender Qualität. In Partnerschaft mit der Telekom betreiben wir dafür ab sofort ein eigenständiges 5G Mobilfunknetz an unserem Sendezentrum in Köln, um unsere reichweitenstarken Inhalte noch komfortabler und effizienter zu unseren Zuschauer:innen und User:innen zu bringen. Damit gehen wir einen weiteren Schritt in unserer Innovationspartnerschaft", sagt Matthias Dang, Chief Commercial, Technology & Data Officer von RTL Deutschland.Klaus Werner, Geschäftsführer für Geschäftskunden bei der Telekom Deutschland fügt hinzu: "Mit RTL haben wir einen innovativen Partner, mit dem wir gemeinsam unsere Produkte und Lösungen weiterentwickeln und zur Marktreife bringen. Das 5G Campus-Netz Private erfüllt durch seine Netzwerk-Architektur mit 5G-Standalone-Technologie die besonders hohen Anforderungen der Live-TV-Produktion und wichtige Funktionen wie minimale Reaktionszeiten sowie hohe Bandbreiten."Maximale 5G-Leistung auch bei der Europameisterschaft 2024Auch die Sendungen rund um die diesjährige Fußball-Europameisterschaft sollen von den Vorteilen des Campus-Netzes auf dem Produktionsgelände profitieren. Das Innovationsnetz wird während des Turniers auf ein benachbartes Veranstaltungsgelände ausgeweitet. Hier soll die Berichterstattung vom Public Viewing live über 5G erfolgen. Diesmal aber nicht wie in der Vergangenheit bereits erfolgreich getestet über das öffentliche Telekom 5G SA-Netz mit Network Slicing, sondern über das private 5G Campus-Netz von RTL. So wird eine einwandfreie Live-Übertragung sichergestellt, auch wenn die Mobilfunkzellen des öffentlichen Netzes ausgelastet sind. Für die Berichterstattung unterwegs hat die Telekom gemeinsam mit RTL die Live-Übertragung bereits erfolgreich über das öffentliche Telekom 5G-SA-Netz mit Network Slicing getestet.Campus-Netz Private für individuelle AnforderungenDas 5G-Campus-Netz wird nicht nur in zwei RTL-Studios installiert, sondern auch in der sogenannten Mall. Darüber hinaus wird der Besucherparkplatz von RTL in Köln-Deutz mit 5G versorgt. Zusammen mit dem Gelände für das Public Viewing während der EM deckt das Campus-Netz somit eine Fläche von mehr als 35.000 Quadratmetern ab. Das ermöglicht RTL eine unterbrechungsfreie Versorgung sowohl indoor als auch outdoor.Das 5G SA-Netz funktioniert getrennt vom öffentlichen Mobilfunknetz. Die gesamte Infrastruktur, von den Antennen über aktive Systemtechnik bis zum Kernnetz, kommt von Ericsson und ist lokal auf dem Gelände in Köln-Deutz installiert. Dadurch bleibt der gesamte Datenverkehr im lokalen Campus-Netz. Für das Campus-Netz bei RTL Deutschland wurden insgesamt sechs Antennen installiert: zwei im Außenbereich, wovon eine temporär genutzt wird, und vier weitere im Innenbereich.Für die Live-Produktionen werden hohe Bandbreiten im Upload von circa 500 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) realisiert. Die Verzögerungsrate darf 25 Millisekunden nicht überschreiten. Das 5G-SA-Netz funkt dabei auf eigens für RTL Deutschland reservierten Frequenzen im Bereich von 3,7 bis 3,8 Gigahertz. Bis zu 100 Megahertz Bandbreite stehen für den Sender so exklusiv zur Verfügung.Volle Kontrolle & FlexibilitätRTL Deutschland kann das private Netz flexibel anpassen und unterschiedliche Funktionen on-demand verwalten. So wird beispielsweise der Datenverkehr innerhalb des Campus-Netzes bedarfsgerecht für bestimmte Anwendungen priorisiert. Das geschlossene System zeichnet sich dabei durch seine hohe Daten- und Ausfallsicherheit aus: Durch eine redundante Architektur des lokalen Kernnetzes funktioniert das Netz auch bei einer Unterbrechung zum cloudbasierten Management-Portal zuverlässig weiter. Darüber hinaus profitiert der Fernsehsender von einer garantierten und durchgängigen Verfügbarkeit.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Thomas Bodemer: Senior Manager Unternehmenskommunikation RTL Deutschland | T: +49 221-456-74314 | thomas.bodemer@rtl.deDeutsche Telekom AG: Corporate Communications | T: 0228 181 - 49494 | medien@telekom.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5793257