© Foto: Dall-E



Inzwischen sind die Gerüchte bestätigt: Der weltweit größte privatwirtschaftliche Müllentsorger Waste Management wird seinen Mitbewerber Stericycle übernehmen.Die Berichte über eine mögliche Übernahme des auf Schadstoffe und Krankenhausabfälle spezialisierten Entsorgers Stericycle haben sich am Montagnachmittag bestätigt. Übernahme bestätigt, 5,8 Milliarden US-Dollar in bar Waste Management, auf dessen Aktie auch Milliardär und Microsoft-Gründer Bill Gates setzt, hat sich zum Kauf seines Mitbewerbers entschlossen, nachdem bereits am Sonntag das Wall Street Journal über ein mögliches Übernahmeangebot berichtet hatte. Der Kaufpreis für Stericycle liegt bei 7,2 Milliarden US-Dollar, worin die …