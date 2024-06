München (ots) -Nachdem der von Groß und Klein geliebte Kobold im Jahr 2023 ein fulminantes Comeback feierte, gibt es nun tolle Neuigkeiten für alle Fans: Hurra, hurra, der Pumuckl ist bald wieder da! Constantin Film, NEUESUPER und RTL Deutschland produzieren mit viel Herzblut neuen Schabernack für Kino, Streaming und TV.Unter dem Titel PUMUCKL UND DAS GROSSE MISSVERSTÄNDNIS (AT) ist ein Kinofilm für Constantin Film in der Entstehung, der eine ganz eigene, abgeschlossene Geschichte rund um den Kobold und Florian Eder erzählt. Für RTL+, RTL und TOGGO wird eine zweite Staffel mit 13 neuen Episoden à 25 Minuten Länge realisiert.Das bewährte Pumuckl-Erfolgsteam der Münchner Produktionsfirma NEUESUPER (Produzenten: Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente) setzt aktuell die Dreharbeiten für die neuen Pumuckl-Produktionen in München und Umgebung um. Bei beiden Produktionen führt erneut Marcus H. Rosenmüller Regie, nach den Drehbüchern von Produzent und Headautor Korbinian Dufter und Headautor Matthias Pacht. Weitere Autor*innen für die Serie sind Katharina Köster und Julian Witt. Neben Florian Brückner als "Florian Eder" in der Hauptrolle und Maxi Schafroth als Stimme von "Pumuckl", werden sowohl in der Kinoproduktion als auch in der zweiten Staffel der Serie weitere namhafte Schauspieler*innen zu sehen sein."Pumuckl ist für alle Beteiligten eine Herzensangelegenheit. Es ist uns daher Ehre und größte Freude gleichermaßen, PUMUCKL erneut weitererzählen zu dürfen und mit Constantin Film und RTL Deutschland diese Produktionen realisieren zu können. Wir halten an der behutsamen Modernisierung fest. Jetzt, wo sich Eder und Pumuckl kennengelernt haben, erzählen wir wieder große und kleine Abenteuer voller Schabernack, Herzlichkeit und Humor - mit der einen oder anderen Überraschung", so Headautor und Produzent Korbinian Dufter von NEUESUPER.David Kehrl, Leitung Filmeinkauf und Co-Produktion bei Constantin Film: "Wir freuen uns wahnsinnig, zusammen mit NEUESUPER und RTL Deutschland ein weiteres Abenteuer unseres Lieblingskobolds auf die große Leinwand zu bringen und wieder viele kleine und große Pumuckl-Fans zu begeistern!"Hauke Bartel, Leitung Fiction bei RTL Deutschland: "Nach dem großartigen Plattform- und Senderübergreifenden Erfolg und durchweg positivem Feedback zur Neuauflage erfüllen wir allen Pumuckl-Fans jung und alt sehr gerne den Wunsch nach mehr vom frechen rothaarigen Kobold, der somit auch in Zukunft fester Bestandteil in den Programmen von RTL Deutschland bleibt."NEUE GESCHICHTEN VOM PUMUCKL begeisterte bisher rund 600.000 Kinozuschauer*innen im deutschsprachigen Raum und gehört damit zu den Top 5 der erfolgreichsten deutschen Familienfilme des Kinojahres 2023. Und das, obwohl die drei Folgen der liebevoll produzierten Serie als Alternative Content an den Start gingen. Nun bekommen Pumuckl, Florian Eder & Co. also ihr eigenes Kinoabenteuer: PUMUCKL UND DAS GROSSE MISSVERSTÄNDNIS (AT) wird produziert von NEUESUPER in Zusammenarbeit mit RTL Deutschland und in Co-Produktion mit Constantin Film und wird gefördert von FilmFernsehFonds Bayern (FFF) und der Filmförderungsanstalt (FFA); weitere Förderungen sind beantragt. Der Release ist für 2025 im Verleih der Constantin Film geplant.Die Serien-Fortsetzung wird voraussichtlich ab Jahresende 2025 zunächst und exklusiv beim Streamingdienst RTL+ und später bei RTL, TOGGO und auch im ORF zu sehen sein. Staffel 2 von "Neue Geschichten vom Pumuckl" wird produziert von NEUESUPER in Zusammenarbeit mit RTL Deutschland und wird gefördert vom GermanMotionPictureFonds (GMPF) sowie vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF). Beta Film übernimmt als internationaler Partner den Weltvertrieb. "Neue Geschichten vom Pumuckl" war im Jahr 2023 über alle Plattformen hinweg ein voller Erfolg. Auf RTL+ setzte sich die erste Staffel an die Spitze der erfolgreichsten Serien 2023 in der Kinderzielgruppe. Auch bei TOGGO erreichten die 13 Folgen in der Kinderzielgruppe (3-13 J.) extrem starke Marktanteile von durchschnittlich 29,0 %. Bei RTL glänzte die Serie mit durchschnittlich 1,61 Mio. Zuschauenden ab 3 J. sowie bis zu 18,2 % Marktanteil (Durchschnitt für eine Folge) in der Zielgruppe 14-59 J. und bis zu 19,2 % bei den 14-49-Jährigen.Pressekontakt:Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:JUST PUBLICITY GmbH(TV-, Print-, Hörfunk-PR)Kerstin BöckTel: 089 - 20 20 82 - 60info@just-publicity.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018915/100920083