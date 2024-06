Stuttgart (ots) -Im Zuge der Teil-Legalisierung von Cannabis in Deutschland haben Die Hanf-App, eine innovative Cannabis Club Management Software für Cannabis-Clubs, und Weed.de, eine führende All-in-One-Plattform rund um Cannabis, eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, volljährigen Personen einen noch umfassenderen Zugang zum Thema Cannabis zu bieten, indem sie über den Cannabiskonsum informiert und auf legale Bezugsquellen hinweist.Die Hanf-App dient als Brücke zwischen den gesetzlichen Anforderungen und den Clubs, die Cannabis anbauen und vertreiben möchten. Die App bietet eine umfassende Lösung für die Dokumentation und Verwaltung aller relevanten Prozesse, von der Pflanzung bis zur Ausgabe an die Mitglieder, und stellt sicher, dass alle regulatorischen Anforderungen effizient und transparent erfüllt werden. Darüber hinaus fördert Die Hanf-App die Gemeinschaftsbildung unter den Mitgliedern durch Features wie Eventankündigungen und Produktreservierungen.Anders als herkömmliche Cannabis-Preissuchportale bietet Weed.de Nutzern zahlreiche Mehrwerte: Neben der Suche nach erfahrenen Ärzten und Apotheken finden Nutzer auf der Website tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten verschiedenster medizinischer Cannabissorten sowie unter Weed Wissen ein umfangreiches Informationsportal mit verlässlichen Inhalten rund um die Heilpflanze. Durch die Zusammenarbeit mit weltbekannten Cannabis-Marken erhalten die Nutzer zusätzlich exklusive Rabatte und Deals auf Samen, Vaporizer und weiteres Zubehör.Im Zuge der Partnerschaft mit Die Hanf-App ergänzt Weed.de sein Angebot und ermöglicht die Vorstellung der Clubs auf eigenen Seiten inklusive der Kommunikation ihrer legalen Produkte, wie zum Beispiel Samen.Vorteile der Partnerschaft für Cannabiskonsumenten:- Von Suche bis Bereitstellung - die Partnerschaft macht es allen Cannabis-Konsumenten einfacher einen Cannabis Club zu finden, beizutreten und ihre gewünschten Produkte sicher und gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu erhalten.- Verbesserte Auffindbarkeit für Cannabis Clubs: Durch die Integration einer Schnittstelle in der Hanf-App können registrierte Cannabis Clubs ihre Präsenz auch automatisch auf Weed.de anzeigen lassen.- Innovationsförderung: Die Partnerschaft treibt Innovation und Fortschritt im Bereich der Cannabis-Legalisierung und -Verwaltung voran.Florian Pichlmaier, CEO von Die Hanf-App, merkt an: "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Weed.de eine weitere Brücke zwischen gesetzlichen Anforderungen und dem Bedürfnis der Gemeinschaft nach sicherem und reguliertem Zugang zu Cannabis zu schlagen." Die Hanf-App und Weed.de setzen sich gemeinsam dafür ein, den Übergang zur Legalisierung für alle Beteiligten so reibungslos und vorteilhaft wie möglich zu gestalten, vor allem durch Aufklärung.Über Die Hanf-App:Die Hanf-App ist eine innovative Softwarelösung für Cannabis-Clubs, die Compliance-Management und Community-Bildung vereint. Sie bietet umfassende Tools zur Verwaltung von Anbau, Sortiment, Finanzen und Mitgliederinteraktion, um die Einhaltung der neuen gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland zu gewährleisten.Über Weed.de:Weed.de ist eine führende All-in-One-Plattform, die sich auf die Bereitstellung von Informationen, Ressourcen und Zugang zu Cannabis spezialisiert hat. Weed.de hilft dir, den richtigen Weg rund um Cannabis zu finden - egal, ob du nach qualitätsgesicherten Cannabisprodukten suchst, Rat zur medizinischen Anwendung benötigst oder dein Wissen über Cannabis erweitern möchtest.Pressekontakt:Sandra SchröderSandra@signature-products.comOriginal-Content von: Signature Products GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159918/5793288