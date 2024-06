McDonald's, die weltweit größte Hamburger-Kette, hat ihre Aktien im jüngsten Börsenschluss auf $259,75 erhöht, was einem Zuwachs von +0,33% im Vergleich zum Vortag entspricht und somit den täglichen Gewinn des S&P 500 um 0,11% übertrifft. Während der Dow um 0,3% fiel, konnte der technologielastige Nasdaq um 0,56% zulegen. Vor diesem Hintergrund hatten die Aktien des Unternehmens in den letzten vier Wochen eine Unterperformance mit einem Verlust von 4,23%, was hinter den Zuwächsen des Einzelhandelssektors von 3,26% und dem S&P 500 Gewinn von 5,06% zurückblieb. Die bevorstehende Gewinnveröffentlichung von McDonald's verspricht großes Interesse seitens der Investoren. Es wird ein EPS von $3,10 angekündigt, was einem Rückgang von 2,21% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Dennoch weisen [...]

