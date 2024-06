NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Analyst James Vane-Tempest beschäftigt sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie näher mit der Bormioli-Übernahme und ihren strategischen beziehungsweise finanziellen Folgen. Der Deal sei sinnvoll, denn er bereite den Weg zu einer stärkeren Fokussierung auf die Geschäfte abseits von Pressglas. Dies könnte zu einer wesentlichen Neubewertung der Aktie führen, wenn das Profil von Gerresheimer dann stärker dem seiner Konkurrenten ähnele./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2024 / 03:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2024 / 03:04 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6

