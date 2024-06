Die Kanzlei Michaelis beschäftigt sich mit der Frage, was rechtlich zu beachten ist, wenn Versicherungsmakler mit Minderjährigen bzw. mit deren Eltern zusammenarbeiten. Einige praktische Empfehlungen gibt die Kanzlei auch direkt an die Hand. Können Versicherungsmakler einen Maklervertrag mit Minderjährigen abschließen? Mit dieser und mit weiterführenden Fragen beschäftigt sich Rechtsanwältin Sarah Kolß von der Kanzlei Michaelis in einem Fachbeitrag.

Den vollständigen Artikel lesen ...