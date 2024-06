Krypto News: Händler erzielt fast 1.000 % Rendite in 6 Monaten mit diesem Meme-Coin

Nicht ohne Grund ist die Meme-Coin-Sparte in den letzten Monaten immer stärker in den Fokus vieler Krypto-Anleger gerückt. So berichtete zum Beispiel CoinGecko vor einigen Wochen, dass im ersten Quartal 2024 die zehn größten Meme-Coins einen Profit von 1.313 % ermöglichten - auf dem zweiten Platz folgte weit abgeschlagen die Real World Assets (RWA) mit einem Gewinn von "nur" 286 %.

Einer der wichtigsten Meme-Coin-Vertreter ist auch weiterhin der PEPE-Token, der mit einer Marktkapitalisierung von über 6 Milliarden US-Dollar derzeit den dritten Platz im offiziellen Meme-Coin-Ranking einnimmt. Nun konnte ein Krypto-Händler mit einer recht kurzfristigen Investition in genau diesen Token einen unglaublichen Gewinn erzielen.

976 % Gewinn durch gezielte Pepe-Investition

Das Krypto-Analyse-Unternehmen LookOnChain ist dafür bekannt, regelmäßig auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) verschiedene Einblicke in die Krypto-Welt zu geben. So berichtete das Unternehmen auch erst vor wenigen Stunden, dass ein Krypto-Händler, der bereits im Dezember 2023 in den PEPE-Token investiert hatte, seine Investition jetzt über Binance verkauft hat - und damit einen unglaublichen Gewinn erzielen konnte.

Der Anleger hatte an zwei Tagen - sowohl am 13. als auch am 16. Dezember - insgesamt 494.000 US-Dollar in Pepe Coins von der Trading Plattform MEXC auf seine eigene Wallet transferiert und die Token dort zunächst liegen lassen. Jetzt verkaufte er diese Meme-Coins für insgesamt 5,3 Millionen US-Dollar, was einem satten Gewinn von 4,82 Millionen US-Dollar entspricht.

A whale deposited 365.96B $PEPE($5.3M) into Binance for profit just now!



He withdrew 365.96B $PEPE($494K at the time) from MEXC on Dec 13 and Dec 16, 2023.



Dies entspricht einem ROI (Return of Income, zu Deutsch: Rendite) von unglaublichen 976 %. Dieser unglaubliche Gewinn zeugt allerdings auch davon, dass der nicht näher bekannte Anleger tatsächlich die in der Krypto-Szene häufig erwähnten Diamond Hands hatte und die Pepe Coins selbst dann weiterhin hielt, als der Preis bereits im März stark angestiegen ist.

Auch wenn der Händler das aktuelle Allzeithoch, das bereits vor wenigen Tagen am 28. Mai erreicht wurde, knapp verpasste, konnte er trotzdem einen Gewinn erzielen, den nur wenige Anleger tatsächlich selbst am Krypto-Markt erhalten. Seit der Einführung des PEPE-Tokens vor ziemlich genau einem Jahr ist der Preis um 1.018,56 % gestiegen - mit seinem 976 % Gewinn ist der unbekannte Anleger als äußerst nahe am Optimum.

Pepe Kurs aktuell mit merklicher Korrektur

Nachdem das derzeitige Allzeithoch vor einigen Tagen erreicht wurde, begann der Preis des PEPE-Tokens merklich zu fallen. Dies dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit daran liegen, dass viele Anleger jetzt Gewinne mitnehmen und deshalb ihre Reserven verkaufen. Zwar liegt das Preisniveau im Blick auf den vergangenen Monat noch immer mit 63,61 % im Plus, doch gerade die kurzfristige Betrachtung ist äußerst bärisch. Alleine in den letzten 24 Stunden verlor der Pepe Coin um 7,42 % (siehe Bild unten) und wird aktuell zu einem Preis von 0,00001415 US-Dollar gehandelt. In der vergangenen Woche verlor der Meme-Coin sogar um 12,56 % an Wert und gehört damit zu den größten Verlierern der Krypto-Szene in diesem Zeitraum.

Der Pepe Coin Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Doch dürfte es sich hierbei wirklich nur um eine Momentaufnahme handeln, die dem neuen Allzeithoch geschuldet ist. Sobald sich der Hype um dieses Allzeithoch - und die damit verbundenen Verkäufe der Anleger - wieder beruhigt hat, könnte der PEPE-Token noch einmal steigen und in den kommenden Wochen sogar ein weiteres Allzeithoch erreichen. Dafür spricht, dass viele Experten aktuell erst den Anfang des Bullenmarkts sehen, der in den kommenden Monaten starke Kursgewinne für fast alle Kryptowährungen ermöglichen könnte.

Wer allerdings noch einmal 1.000 % und mehr an Rendite erwartet, der dürfte dies mit dem Pepe Coin wohl kaum erreichen dürfen - schließlich ist dieser dafür bereits zu etabliert. Sinnvoller könnte es dann sein, eher in neue Meme-Coin-Projekte zu investieren, die bisher ihr großes Potenzial noch nicht ausschöpfen konnten.

PlayDoge gewinnt rasant an Popularität

Ein Projekt, das über ein hohes Potenzial verfügt und eventuell sogar eine 10-fache oder gar 100-fache Rendite versprechen kann, ist PlayDoge ($PLAY). Hierbei handelt es sich um eine moderne Adaption des klassischen Tamagotchi-Spiels, das bereits in den 1990er Jahren besonders beliebt war. PlayDoge möchte allerdings moderne Ansätze mit dem Retro-Look der 90er Jahre verbinden und setzt deshalb auf die Blockchain-Technologie.

So können Nutzer in PlayDoge ihre knuffigen Haustiere ganz klassisch füttern, in vielen unterschiedlichen Minispielen unterhalten und sich um weitere Bedürfnisse kümmern. Sollten sich die Nutzer nicht regelmäßig um ihren PlayDoge kümmern, so könnte dieser wegrennen oder sogar sterben.

Doch auch für Krypto-Interessierte wird viel geboten: PlayDoge soll als Play-to-Earn-Videospiel (P2E) den nativen $PLAY-Token an die eigene Community ausgeben und diese damit stärken. Gleichzeitig gibt es bereits im laufenden Vorverkauf ein Staking-Angebot, das derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 182 % bietet. Frühzeitige Investoren können so bereits vor dem offiziellen Launch erste Gewinne erhalten.

Aktuell wird der $PLAY-Token zu einem günstigen Preis von 0,00502 US-Dollar angeboten. Wer ein Interesse an PlayDoge hat und bereits im Vorverkauf investieren möchte, der kann den nativen Token aktuell mit einer normalen Kreditkarte erwerben oder ihn per BNB oder USDT kaufen.

