Berlin (ots) -Die Bundesvertreterversammlung ist ein wichtiges Selbstverwaltungsorgan der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund). Sie entscheidet über Grundsatz- und Querschnittsaufgaben sowie über gemeinsame Angelegenheiten der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung.Die Bundesvertreterversammlung der DRV Bund besteht aus je 30 Mitgliedern der Versichertenseite und der Arbeitgeberseite. Die Mitglieder werden im Rahmen der Sozialwahl gewählt und sind ehrenamtlich tätig.Am 11. Juni 2024 tagt die Bundesvertreterversammlung in München. Die Sitzung beginnt um 11:00 Uhr und findet statt imHoliday Inn Munich-City CentreHochstraße 381669 MünchenDie Sitzung der Bundesvertreterversammlung ist öffentlich und wird per Live-Stream auf www.deutsche-rentenversicherung.de übertragen. Pressevertreter sind herzlich willkommen.Ausgewählte Programmpunkte der Tagesordnung:- Grußbotschaft von Doris Barnett, Stellvertretende Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen- Alexander Gunkel, Vorsitzender des Bundesvorstandes der DRV Bund, berichtet über die aktuelle Finanzlage der Rentenversicherung, das Rentenpaket II, das Wunsch- und Wahlrecht in der Rehabilitation und über die IT-Sicherheit in der Deutschen Rentenversicherung- Podiumsdiskussion zur Zukunft der Altersvorsorge mit:- Gundula Roßbach, Präsidentin der DRV Bund- Prof. Dr. Peter Bofinger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Würzburg- Dr. Jochen Pimpertz, Leiter des Clusters Staat, Steuern und Soziale Sicherung am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln- Anja Piel und Alexander Gunkel, alternierende Vorsitzende des Bundesvorstandes der DRV BundDie Tagesordnung der Bundesvertreterversammlung kann im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.de eingesehen werden.Pressekontakt:Una GroßmannTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50838/5793338