Nachdem Volkswagen den 50. Geburtstag seines Erfolgsmodells Golf feierte, rutscht die VW-Aktie in abgeschwächtem DAX-Umfeld am Dienstag weiter ab. Charttechnisch bewegt sich die Vorzugsaktie derzeit knapp oberhalb einer wichtigen Unterstützungszone. Ein Unterschreiten würde weiteres Abwärtspotenzial öffnen. Am 29. März 1974 war der allererste Golf I vom Band gelaufen (DER AKTIONÄR berichtete). Das 50-jährige Jubiläum des Erfolgsautos wurde am gestrigen Montag-Abend im Wolfsburer Stammwerk in einem ...

