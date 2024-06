Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche war die "bärische Versteilerung" das dominierende Thema an den Zinsmärkten, so die Analysten der DekaBank.Zähe Inflation, solides Wirtschaftswachstum, hohe Haushaltsdefizite und hohe Schuldenstände im Umfeld von sinkenden Zentralbankbilanzen würden die Anleger vor allem bei langen Laufzeiten höhere Risikoprämien fordern lassen. Die Bund-Renditen hätten über die gesamte Kurve neue Jahreshöchststände erreicht und die technische Situation bleibe angeschlagen. Die Zinssenkungserwartungen im Fall der EZB seien im Vergleich zur Vorwoche erneut um etwa 3 Basispunkte (Bp) auf nur noch 56 Bp reduziert worden, während sie für die FED um etwa 3 Bp auf 37 Bp angehoben worden seien, nachdem die US-Daten am Donnerstag/Freitag etwas enttäuscht hätten. (Märkte im Fokus vom 03.06.2024) (04.06.2024/alc/a/a) ...

