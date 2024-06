Am Montag zeigten die Anleger der Deutschen Telekom sich noch gut gelaunt und die Aktie konnte um 1,6 Prozent bis auf 22,64 Euro zulegen. Nachbörslich geriet der Titel allerdings unter Druck, nachdem die KfW-Bank mitteilen ließ, dass der Staatsanteil an dem Konzern weiter verringert werden soll.110 Millionen Aktien der Deutschen Telekom (DE0005557508) sollen an institutionelle Investoren verkauft werden. Der Preis soll zwischen 22,13 Euro und dem letzten Schlusskurs in Höhe von 22,64 Euro liegen. Insgesamt sollen so rund 2,5 Milliarden Euro eingenommen werden. Dem ...

