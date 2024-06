Aixtron hat eine Produktionsstätte in der Nähe von Turin, Italien, erworben, die seine Produktionskapazität um 30-40% erhöhen wird. Die ersten Lieferungen aus dem neuen Standort sind in diesem Jahr möglich, und das Unternehmen plant, innerhalb von zwei bis drei Jahren einen erheblichen Teil seiner Produktion von diesem neuen Standort aus zu liefern. Die Akquisitionskosten, die in den zuvor prognostizierten Investitionsausgaben enthalten sind, werden sich voraussichtlich auf einen sehr niedrigen zweistelligen Millionenbetrag belaufen. Trotz jüngster negativer Nachrichten, wie z.B. rückläufige SiC-Aufträge und ein gestrichenes MicroLED-Projekt, erscheint die Kurskorrektur von 43% im Jahresvergleich übertrieben. Die starke Wettbewerbsposition von Aixtron in den langfristigen strukturellen Wachstumsmärkten in Verbindung mit der neuen Produktionsstätte positioniert das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum. Die Analysten von mwb research bekräftigen daher ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 33,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AIXTRON%20SE





