Super Micro Computer verfolgt ehrgeizige Expansionspläne und will in Japan ein großes Rechenzentrum für Künstliche Intelligenz in Betrieb nehmen.Großes KI-Datenzentrum in Japan geplant Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bereits in der Nacht auf Montag bekanntgegeben hat, arbeitet Super Micro Computer mit einer Reihe japanischer Partnerunternehmen am Aufbau eines großen Rechenzentrums für KI-Anwendungen. Zu den Kooperationspartnern gehört auch Apple- und Hightech-Zulieferer Foxconn, der neben Equipment auch das Werksgelände bereitstellen wird: Das Datenzentrum soll auf dem Gelände einer stillgelegten Fabrik für Flachbildfernseher entstehen. Nvidia soll die Rechenleistung liefern …