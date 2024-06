Appian ernennt Sabine Bührer zur Area Vice President Central Europe

Erfahrene Führungskraft im Bereich Unternehmens-Technologie übernimmt die Leitung für das Wachstum von Appian in der DACH-Region und Frankreich

BERLIN, 4. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) hat Sabine Bührer zur Area Vice President (AVP) für die neu geschaffene Region Central Europe ernannt. Mit ihrer umfassenden Managementerfahrung im Technologiesektor und einer nachweisbaren Erfolgsbilanz beim Schaffen von Mehrwert für Kunden wird Bührer die strategischen Initiativen und das Wachstum von Appian in diesem wichtigen Markt vorantreiben. Bührers Ziel ist es, Appians Präsenz zu stärken und innovative Prozessautomatisierungslösungen für Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, und Frankreich.

Die Ernennung unterstreicht das Engagement von Appian, in Spitzenleute zu investieren, um das Wachstum zu beschleunigen und Kunden in ganz Mitteleuropa besser zu bedienen. Zu den namhaften Kunden von Appian in Frankreich und Deutschland gehören die Addiko Bank , das Bankhaus von der Heydt , die Bayer AG , Leroy Merlin , das Département des Yvelines und viele mehr . Bührer wird für das Gesamtgeschäft in der Region verantwortlich sein, einschließlich Umsatzgenerierung und Kundenzufriedenheit. Ihre Hauptaufgaben umfassen die Optimierung der Vertriebsorganisation und das Wachstum des regionalen Partnerökosystems von Appian.

"Die Steigerung von Produktivität und Effizienz wird in den nächsten Jahren eine der höchsten strategischen Prioritäten für Unternehmen sein - und der Schlüssel dazu ist die Prozessautomatisierung", kommentiert Sabine Bührer . "Appian ist ein Wegbereiter für die Produktivitätssteigerung indem wir Unternehmen aller Industrien dabei unterstützen, komplexe Prozessabläufe zu entwerfen, zu automatisieren und so zu optimieren. Dies ist in der heutigen Welt, in der technische Innovation zunehmend schneller voranschreitet, für unsere Kunden existenziell, um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu sein. Ich freue mich sehr, mich in meiner neuen Rolle bei Appian diesem wichtigen Anliegen zu widmen. Zusammen mit einem hervorragenden Team können und werden wir sowohl bestehenden als auch neuen Kunden bei dieser Transformation begleiten."

Bührer ist eine erfahrene Führungskraft mit über fünfzehn Jahren Erfahrung in der Leitung von Sales-Teams in großen Technologieunternehmen. In ihrer erfolgreichen Karriere hat sie Business-Ziele nachweislich und regelmäßig übertroffen. Bevor sie zu Appian stieß, war sie als Vice President for Sales und Country Lead Switzerland bei Tableau, ein Salesforce-Unternehmen tätig. Dort baute sie das Schweizer Team auf und verantwortete die Umsatzgenerierung und die Go-to-Market Strategie. Sie blickt zudem auf insgesamt zwölf Jahre bei Gartner in verschiedenen Führungsrollen in Großbritannien und in der Schweiz zurück, zuletzt als Area Vice President Nordics, DACH, Iberia im Bereich Global Enterprise.

"Zentraleuropa verfügt über eine enorme Wirtschaftskraft und bleibt eine wichtige Region für Appian", ergänzt Charlie Thompson, Senior Vice President of Europe, Middle East and Africa (EMEA) and Latin America (LatAm) bei Appian. "Laut den neuesten Daten der Weltbank beträgt das kombinierte BIP von DACH und Frankreich über 7,5 Billionen Euro, während ihre durchschnittliche BIP-Wachstumsrate 2,9 Prozent beträgt - höher als die der USA mit 1,9 Prozent. Wir freuen uns, Sabine bei Appian willkommen zu heißen, um diese bedeutende Region zu leiten und uns dabei zu helfen, transformative Wachstum zu fördern und unseren Kunden mit Prozessautomatisierung Mehrwert zu bieten."

Über Appian

Appian ist ein Softwareunternehmen, das Geschäftsprozesse automatisiert. Die Appian AI Process Platform enthält alles, was Sie benötigen, um auch die komplexesten Prozesse von Anfang bis Ende zu gestalten, zu automatisieren und zu optimieren. Die innovativsten Organisationen der Welt vertrauen auf Appian, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, Daten zu vereinheitlichen und Betriebsabläufe zu optimieren - was zu schnellerem Wachstum und einer herausragenden Kundenerfahrung führt. Weitere Informationen finden Sie unter appin.de . [Nasdaq: APPN]

