Goliath Resources - Börse begrüßt neues Goldbohrprogramm mit Begeisterung

Anzeige / Werbung

Goliath Resources legt wieder los. Das Potenzial ist gewaltig.

Mit einem deutlichen Plus und dem höchsten Handelsvolumen seit Langem begrüßt der Markt die Nachricht, dass Goldexplorer Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) die nächste Bohrsaison auf seinem riesigen Golddigger-Projekt angestoßen hat!





Bohrung auf Golddigger; Quelle: Goliath Resources

Bei der Bohrkampagne 2024 steht einmal mehr die spektakuläre Surebet-Entdeckung im Vordergrund, auf welche der Großteil der 62 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 15.000 Metern entfällt. Zusätzlich aber wird Goliath dieses Mal auch die drei neuen, stark mineralisierten Gold- und Kupferziele Jackpot, Treasure Island und Full Contact, die an der Oberfläche zutage treten, mit Bohrungen testen. Das bedeutet Potenzial auf die Bestätigung gleich drei neuer Entdeckungen - und damit die Chance auf weitere Wertschöpfung für die Aktionäre, so Goliath!

Wo liegt die Quelle der hochgradigen Surebet-Entdeckung?

Auf Surebet will sich das Unternehmen von CEO Roger Rosmus dieses Jahr darauf konzentrieren, die potenzielle Quelle der hochgradigen Vererzung zu finden, die in diesem Gebiet vorherrscht. Interessant wird sein, ob Goliath dabei weitere, neue Adern oder Scherzonen entdecken wird - bislang steht der Zähler bei zehn! Auch die Kontinuität der Vererzung nachzuweisen, ist ein Ziel der diesjährigen Arbeiten auf Surebet.

Dass Goliath die Erkundung in den Mittelpunkt stellt, ist logisch, wenn man bedenkt, was dort bereits erreicht bzw. nachgewiesen wurde. Unter anderem enthielten 44 von 124 Bohrungen (35%) des vergangenen Jahres sichtbares Gold mit Nuggets von bis zu 11 Millimeter Größe. Die beste Bohrung - bisher - erbrachte 65,00 g/t Goldäquivalent (bestehend aus 64,88 g/t Gold und 8,03 g/t Silber) über 7,90 Meter. Darin enthalten ist zudem ein Abschnitt von 86,99 g/t Goldäquivalent (86,84 g/t Gold und 6,52 g/t Silber) über 5,90 Meter. Und - wie Goliath ebenfalls herausstellt - weisen bislang 11 Bohrungen mehr als 100 und bis zu 513 gm Goldäquivalent (Gramm Meter) auf!



Konzept der Mineralisierungsadern auf Golddigger; Quelle: Goliath Resources

Auch darüber hinaus war das Unternehmen 2023 auf Surebet äußerst erfolgreich, entdeckte zum Beispiel sechs neue Ader-Horizonte, die weiter offenbleiben und laut Goliath über das Potenzial verfügen, das Volumen der wirtschaftlichen Vererzung von Surebet zu steigern. Zudem wurde die Ausdehnung der Entdeckung auf 1,8 Quadratkilometer erhöht, was, so das Unternehmen der Fläche von mehr als 336 Football-Feldern entspricht. Darüber hinaus ist die Mineralisierung an der Oberfläche auf einer Länge von 1,0 Kilometern streichend und erstreckt sich 1,1 Kilometer neigungsabwärts mit einem vertikalen Relief von 700 Metern.

Bei der Suche nach der Quelle der hochgradigen Vererzung folgt das Unternehmen mehreren Spuren, zu denen Hotspots für Metalle und geochemische Spurenelemente, die Zonierung, der Typ, der Ursprung der Fluide und das Alter der Mineralisierung gehören. Diese deuten stark darauf hin, dass die Mineralisierung auf eine mögliche Porphyr-Zufuhrquelle ausgerichtet ist.



Bohrstandorte 2024 auf Golddigger; Quelle: Goliath Resources

Drei Chancen neue Entdeckungen zu bestätigen!

Neben den Arbeiten auf Surebet will Goliath auch das neue Ziel Treasure Island mit Bohrungen testen, das 36 Kilometer nördlich von Surebet in den so genannten Cambria Icefields (Golddigger) liegt. Dabei handelt es sich um eine hochgradige Kupfer-, Silber- und Goldentdeckung, die aus zahlreichen polymetallischen Scherzonen besteht, die sich über eine Fläche von etwa 550 mal 450 Metern erstrecken und in NW-SE-Richtung verlaufen. Hier hat das Unternehmen sowohl hochgradige Schlitzproben (bis zu 28,08 g/t Goldäquivalent) als auch Greif- und Splitterproben (11,08 g/t Goldäquivalent) entnommen.

Zudem steht das neue Bohrziel Jackpot auf der Liste, das vor Kurzem entdeckt wurde und von dem man bei Goliath glaubt, dass es mit der Surebet verbunden ist, da er in der Nähe Bonanza-Gehalte mit ähnlicher Textur, Mineralogie und Geochemie enthält, die alle im Vulkangestein liegen. Diese hochgradige Kupfer- und Goldentdeckung besteht dem Unternehmen zufolge aus mindestens zehn in Scherungen beherbergten Quarzsulfidadern in einem 15 Meter mächtigen Stockwork, das sich 50 Meter entlang des Streichens erstreckt und offenbleibt. Interessanterweise haben die Goliath-Teams innerhalb von 150 Metern des neuen Jackpot-Ausbisses an der Oberfläche zahlreichen hoch gradige Gold- und Kupferproben nehmen können, darunter 44,40 g/t Gold, 1.629,00 g/t Silber, 5,22 % Kupfer und 2,24% Blei. Man vermutet, dass diese in Verbindung zu Jackpot stehen.

Das dritte neue Ziel, das Goliath dieses Jahr mit Bohrungen untersuchen will, trägt den Namen Full Contact und liegt wie Treasure Island in den Cambria Icefields 19 Kilometer nördlich von Surebet. Es besteht aus einem Trend von 1,4 Kilometern Länge entlang der so genannten Red Line, einer regionalen Struktur, in deren Nähe - innerhalb einiger Tausend Meter Entfernung zu beiden Seiten - einige der wichtigsten Entdeckungen und Minen des berühmten Gold Triangle von British Columbia liegen.

Spannend ist hier unter anderem, dass Full Contact die gleichen geologischen Gegebenheiten und Alteration aufweist wie die Scherzone Bonanza, die Teil der Surebet-Entdeckung ist. Dabei bildet sich die Mineralisierung um den Kontakt der vulkanisch-sedimentären Einheiten. Proben erbrachten hier bis zu 101,13 g/t Goldäquivalent und1 % Kupfer und die Vererzung bleibt weiterhin offen.

Fazit: Die Anleger begrüßen offensichtlich, dass Goliath Resources sich anschickt, eine weitere aggressive Bohrkampagne auf dem Golddigger-Projekt zu beginnen. Wahrscheinlich auch, da sich das Unternehmen die Zeit genommen hatte, eine umfassende Analyse und Modellierung im Gefolge der erfolgreichen Bohrkampagne 2023 auf Golddigger vorzunehmen. Nach Ansicht von CEO Rosmus haben diese zusätzlichen Daten das Verständnis der Geologen von Surebet erheblich erhöht und machen es möglich, sich der vermuteten Quelle der hochgradigen Vererzung anzunähern. Sollte Goliath in dieser Hinsicht erfolgreich sein, könnte das der Auslöser für die Aktie sein, ein neues Niveau zu erreichen. Und auch die neuen, noch nicht mit Bohrungen getesteten Ziele verfügen unserer Ansicht nach über herausragendes Potenzial. Wir freuen uns mit der Börse, dass Goliath jetzt loslegt und bleiben natürlich an dieser spannenden Story dran!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA38171A2092