Dublin (www.anleihencheck.de) - Am Donnerstag dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) als erste große Notenbank die Zinsen senken - das ist sicher, so Daniel Loughney, Head of Fixed Income bei Mediolanum International Funds.Für die kommende geldpolitische Sitzung am 6. Juni würden die Experten damit rechnen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen senken werde - das erste Mal seit 2019. Der Markt erwarte eine Leitzinssenkung von 0,25 Prozentpunkten auf insgesamt 3,75 Prozent und habe dies auch schon fast vollständig eingepreist. Der Fokus liege daher eher auf der Rhetorik der EZB bezüglich zukünftiger Maßnahmen. Nach den jüngsten Aussagen zu urteilen, sei eine weitere Zinssenkung im Juli unwahrscheinlich. Stattdessen laute die Frage, ob die Währungshüter Änderungen an ihrem Inflationsausblick andeuten würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...