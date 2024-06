Linz (www.anleihencheck.de) - Die zuletzt veröffentlichten Inflationsdaten für die Eurozone steigen vor der geplanten Zinswende wieder an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die jüngsten Daten würden einen Anstieg von 2,4% auf 2,6% zeigen. Einige Länder, die sich zuvor durch niedrige Teuerungsraten auszeichnen würden, würden nun mit erneut deutlich erhöhten Preisen kämpfen. So beispielsweise erhöhe sich die Teuerungsrate in Belgien von 1,6% im Juni 2023 auf 4,9%. Ebenso sei die Teuerung in Spanien nach 1,6% im Juni des Vorjahres abermals auf 3,8% gestiegen. ...

