FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich erhobener Verpackungsgebühren durch den koreanischen Ableger Baemin auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die in Rechnung gestellten 6,8 Prozent des Bestellwertes entsprächen von der Größenordnung her dem allgemeinen Lieferentgelt./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2024 / 08:17 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

