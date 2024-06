Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Schaffer von GBC hat die CR Energy AG im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) Betriebserträge von 68,64 Mio. Euro (GJ 2022: 79,41 Mio. Euro) erzielt und damit ein erneut hohes Niveau erreicht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten habe der Jahresüberschuss bei 65,78 Mio. Euro (GJ 2022: 75,31 Mio. Euro) auf dem für die CR Energy AG typisch hohen Niveau gelegen. Ebenfalls typisch seien die soliden Bilanzrelationen, die auf der Aktivseite von den Zeitwerten der Finanzanlagen (Beteiligungen) von 383,27 Mio. Euro (31.12.22: 305,16 Mio. Euro) und auf der Passivseite vom Eigenkapital von 393,47 Mio. Euro (31.12.22: 314,23 Mio. Euro) dominiert werden. Der Grund für die erneut hohen Ertragskennzahlen und den weiteren Anstieg der Net Asset Values liege in der guten Geschäftsentwicklung der drei Beteiligungen. Dabei verfolge die CR Energy AG einen integrierten Ansatz, wodurch ein hohes Synergiepotenzial aus der Koordination der drei Beteiligungen realisiert werden könne. In der Folge ermitteln die Analysten über einen NAV-Ansatz einen neuen fairen Wert von 56,09 Euro (zuvor: 60,08 Euro) und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.06.2024, 11:35 Uhr)



