FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MICROPOLE S.A.INH. EO-,05 MP4 FR0000077570
AB/FROM ONWARDS 04.06.2024 11:52 CET
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MICROPOLE S.A.INH. EO-,05 MP4 FR0000077570
AB/FROM ONWARDS 04.06.2024 11:52 CET