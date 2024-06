Fast 35.000 Arbeitnehmer weltweit haben ihre Erwartungen an die Bezahlung, die Entwicklung ihrer Fähigkeiten und den Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) offengelegt, während die Arbeitswelt in ein neues Zeitalter eintritt. Die Post-Pandemie-Ära der Arbeit wird durch technologische Fortschritte, ökonomische Kräfte und wechselnde Bevölkerungsstrukturen definiert. Eine umfangreiche Umfrage unter Arbeitnehmern aus 18 Ländern bildet die sich wandelnden Erwartungen ab. In diesem neuen Kapitel der Arbeit bleiben die Einflüsse der Pandemie erkennbar, doch treiben der technologische Fortschritt, veränderte Demografien und sich wandelnde Normen im Arbeitsplatz einen grundlegenden Wandel voran. Globale Inflation hat die Erwartungen an das Gehalt verändert, und Bedenken bezüglich der anhaltend hohen Inflation haben die Gehaltsvorstellungen neu justiert. Eine zunehmende Integration [...]

