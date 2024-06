Quelle: https://deutsche-boerse.com Deutsche Börse AG Volkswagen macht ernst und kündigt ein Einstiegs-Elektroauto an. Kostenpunkt: etwa 20.000 Euro. Viele Fragen sind jedoch noch offen. Die chinesischen Elektroautobauer zeigen, dass Hersteller auch im niedrigpreisigen Segment erfolgreich sein können. Renault will deshalb schon im kommenden Jahr einen E-Twingo an den Start bringen. Eine Kooperation mit VW scheitert jedoch. Volkswagen selbst plant nun ebenfalls ein E-Auto-Einstiegsmodell. Wie der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...