Kursausschläge an NYSE aufgrund technischer Probleme

Eine Störung an der New Yorker Börse führte am Montag zu starken Kurssauschlägen sowie Handelsunterbrechungen bei Dutzenden Unternehmen. Die Probleme konnten am späten Nachmittag behoben werden.



Eine technische Panne hat an der New Yorker Börse (NYSE) löste am Montag massive Kursausschläge bei den Aktien Berkshire Hathaway und Barrick Gold sowie Handelsstopps bei dutzenden anderen Unternehmen aus, bevor das Problem am späten Nachmittag behoben war. Die Aktien von Berkshire Hathaway, der Investmentfirma des Börsen-Gurus Warren Buffett, und des Bergbaukonzerns Barrick Gold sind gestern um jeweils etwa 99 Prozent abgestürzt. Es ist damit das zweite Börsenproblem in weniger als einer Woche, nachdem eine Störung am vergangenen Donnerstag die Verbreitung von Echtzeitdaten für die Indizes S&P500® und Dow Jones® für mehr als eine Stunde beeinträchtigt waren. Eine automatische Handelsaussetzung war nach dem "Flash Crash" von 2010 eingeführt worden, als eine von Computerprogrammen ausgelöste Verkaufswelle binnen weniger Minuten Börsenwerte in Volumen von einer Billion Dollar vernichtete. Derartige Handelsunterbrechungen können sich auch auf den Handel mit Produkten von HSBC auswirken.



