Der Ölpreis der Nordseesorte Brent ist vom letzten Hoch bei 86 USD/Barrel auf 77 USD/Barrel gefallen - der tiefste Stand seit vier Monaten. Die Förderdrosselung der OPEC+ wird wohl auch in die zweite Jahreshälfte hinein greifen, jedoch wollen dir erdölexportierenden Länder die Verknappung perspektivisch auslaufen lassen. Weshalb der Ölpreis als Konjunktur-Indikator gilt, was das über die aktuelle Situation aussagt und wie man vom Ölpreis im Bereich der Zertifikate profitieren kann, erfahren Sie in diesem Interview mit Anja Schneider von der Societe Generale.