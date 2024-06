© Foto: picture alliance / AA | Mustafa Yalcin



Der europäische Flugzeugbauer Airbus könnte sich einen Großauftrag mit einem theoretischen Volumen von 25 Milliarden Euro aus China sichern. Die Hintergründe.Airbus ist in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Verkauf von mehr als 100 A330neo-Flugzeugen an chinesische Fluggesellschaften, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Der Deal könnte das Auftragsbuch des europäischen Flugzeugherstellers erheblich stärken. Die Gespräche, die seit dem Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei Emmanuel Macron in Frankreich letzten Monat an Dynamik gewonnen haben, finden vor dem Hintergrund anhaltender geopolitischer Spannungen zwischen China und …