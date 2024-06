Nicht Solana oder Ethereum: Meme Coin explodiert auf der Bitcoin Blockchain

Der Meme Coin Markt ist ein Phänomen, das für viele, die mit Kryptowährungen wenig zu tun haben, nicht unbedingt nachvollziehbar ist. Token werden ohne realen Nutzen innerhalb weniger Minuten gelauncht, die Social Media Kanäle können dabei oft innerhalb kürzester Zeit zehntausende Follower erreichen und auch der Kurs kann sich schnell verhundertfachen. Bisher waren es aber Blockchains wie Ethereum und Solana, die Milliarden Dollar Meme Coins wie Shiba Inu (SHIB), PEPE, WIF oder BONK zum Vorschein gebracht haben. Dog go to the Moon (DOG) könnte nun der erste Meme Coin sein, der auf der Bitcoin Blockchain die Milliarden Dollar Marke knackt.

DOG-Kurs steigt ununterbrochen

Man könnte meinen, dass die erfolgreichsten und gewinnbringendsten Kryptowährungen die sind, die einzigartige oder komplexe Anwendungsfälle mit sich bringen. In Wahrheit ist allerdings das Gegenteil der Fall. Schon das ganze Jahr über sind es Meme Coins, die unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung die höchsten Gewinne einbringen. Egal ob PEPE, Dogwifhat, BONK oder Dogecoin - der größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung - sie alle haben heuer bereits extrem hohe Renditen eingebracht und Bitcoin weit hinter sich gelassen. Mit Dog go to the Moon (DOG) könnte nun auch der erste Milliarden Dollar Meme Coin auf der Bitcoin Blockchain entstehen.

(DOG Kursentwicklung in der letzten Woche - Quelle: Coinmarketcap)

Allein in den letzten 24 Stunden ist der $DOG-Kurs um mehr als 20 % gestiegen. Damit setzt sich die Rallye, die sich schon seit längerem abzeichnet, weiter fort, sodass sich die Wochengewinne inzwischen auf fast 120 % summieren. Wer DOG vor einem Monat gekauft hat, konnte sein Kapital inzwischen verdreifachen.

Wird DOG einen neuen Trend auslösen?

Durch die massive Kurssteigerung der letzten Tage steuert $DOG inzwischen auf eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar zu. Derzeit liegt die Bewertung bei über 900 Millionen Dollar. Wer den Meme Coin Markt verfolgt hat weiß, dass BONK, der als erster Meme Coin auf Solana die Milliarden Dollar Marke erreicht hat, einen Hype um Solana-basierte Token ausgelöst hat. Dasselbe könnte Dog go to the Moon (DOG) nun auf der Bitcoin Blockchain auslösen.

Sollten nun auch große Kryptobörsen wie Coinbase oder Binance den Token ins Programm nehmen, dürfte der Kurs nochmal um ein Vielfaches steigen. BRC-20-Token und das Runes Protokoll sind noch relativ frisch und auch vielen, die bisher schon mit dem Handel von Meme Coins Erfahrung haben, nicht wirklich vertraut, weshalb ein Listing auf einer bekannten Börse wie Binance die Zugänglichkeit deutlich erhöhen würde, wodurch der Handel nochmal in Schwung kommen dürfte.

Die Chancen stehen also gut, dass der DOG-Kurs mit dem Erreichen der Milliarden Dollar Marke nochmal für Aufsehen sorgt und weiter steigt, wodurch auch Runes und BRC-20-Token wieder mehr Aufmerksamkeit erlangen dürften. Dennoch ist ein Einstieg bei einem Meme Coin nach einer solchen Kursexplosion natürlich sehr riskant, da es auch genauso schnell wieder bergab gehen kann. Deshalb setzen immer mehr Trader inzwischen auf neue Meme Coins, bei denen die Bewertung gerade hoch genug ist, um nicht sofort wieder in Bedeutungslosigkeit zu versinken, aber auch noch genug Spielraum für Renditen von tausenden Prozent lässt. Bei PlayDoge ($PLAY) handelt es sich um einen solchen Coin, bei dem das gelingen könnte.

$PLAY hat laut Analysten x10 Potenzial

PlayDoge ist ein Meme Coin, bei dem Anleger noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein, wodurch das Gewinnpotenzial deutlich höher ist, da die Marktkapitalisierung beim Launch noch niedriger ist. Derzeit haben Investoren noch die Möglichkeit, $PLAY im Presale zu kaufen, wobei schon in einer Woche über 1,7 Millionen Dollar umgesetzt wurden. Aufgrund der hohen Nachfrage während des Vorverkaufs gehen Analysten davon aus, dass der Wert nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um das 10-fache steigen könnte.

PlayDoge versetzt den Dogecoin-Hund in die 90er Jahre und verwandelt ihn in einen Tamagotchi, sodass auch bei Anlegern schnell Nostalgie aufkommen könnte. Damit ist $PLAY nicht nur ein Meme Coin, sondern überzeugt auch mit einem Play 2 Earn Game, wodurch PlayDoge zwei der gefragtesten Bereiche am Kryptomarkt in einem Projekt verbindet. Außerdem überzeugt $PLAY mit einer Staking-Funktion, die Anlegern, die ihre Token staken, hohe Renditen in Form von zusätzlichen Token einbringt. Die APY variiert dabei mit der Größe des Staking Pools und ist daher vor allem am Anfang extrem hoch. Das führt dazu, dass das Angebot frei handelbarer $PLAY-Token beim Launch knapp ist, da die meisten Käufer ihre Token staken, sodass eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher ist.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.