Für den Werbespezialisten mehren sich die positiven Einschätzungen. So erhöhten die Experten von JPMorgan ihr Kursziel für die Stöer-Aktie von 75 auf 87 Euro und bestätigten ihre "Overweight"-Einschätzung. Analyst Marcus Diebel zählt das Unternehmen in diesem Jahr zu den Favoriten im Segment Medien und Internet und hob die Bilanz zum ersten Quartal positiv hervor. Nicht ganz so optimistisch, aber ebenfalls positiv gestimmt ist Warburg Research. Hier wurde das Kursziel von 77 auf 80 Euro angehoben. ...

