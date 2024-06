Faßberg, 4. Juni 2024 (ots) -Der Tag der Bundeswehr ist eine seit 2015 jährlich wiederkehrende Großveranstaltung, die Besucherinnen und Besuchern ermöglicht, auch einmal hinter die Kasernenzäune der Streitkräfte zu schauen.In diesem Jahr wird der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, das niedersächsische Faßberg besuchen.Neben zahlreichen Land- und Luftfahrzeugen am Boden werden vor allem Fluganteile der Veranstaltung die Blicke der Gäste gen Himmel ziehen. Nahezu ununterbrochen wird es Vorführungen verschiedener Hubschrauber und Flugzeuge geben. Eine Vielzahl von Exponaten auf dem Heeresflugplatz laden zum Anschauen und Anfassen sowie zu Gesprächen mit den Soldatinnen und Soldaten ein.Neben Faßberg wird der Tag der Bundeswehr an folgenden Standorten veranstaltet: Rostock, Hamburg, Augustdorf, Holzdorf, Gotha, Aachen, Mayen und Stetten am kalten Markt.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Besuch des Ministers zu begleiten. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Mittwoch, den 5. Juni 2024, 16 Uhr, mit beiliegendem Formular.Für alle, die es nicht nach Faßberg oder einen der anderen acht Standorte schaffen, wird es ab 11 Uhr einen Livestream vom Tag der Bundeswehr 2024 auf unserem Youtube-Kanal "Bundeswehr" geben.Termin: Samstag, den 8. Juni 2024, um 8:30 UhrAdresse: Flugplatz Faßberg, Große Horststraße, 29328 FaßbergAnmeldung: Erforderlich mit beiliegendem Anmeldeformular bis Mittwoch, den 5. Juni 2024, 16:00 UhrAblauf:bis 8:30 Uhr: Eintreffen Medienvertretende8:30 Uhr: Einweisung in das Presseprogramm10:00 Uhr: Eintreffen Bundesminister der Verteidigung, Begrüßung durch Oberst Cay Goedelt und Oberstleutnant Bernd Kluge (nicht presseöffentlich)im Anschluss Beginn Presseprogramm: Gang über das Ausstellungsgelände, dabei Besichtigung der Stationen- Ausbildung Luftfahrzeugtechnik / Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe- Das Heer im Landes- und Bündnisverteidigungs-Einsatz / Panzertruppenschule und Panzerlehrbrigade 9- Heeresflieger im Einsatz / Transporthubschrauberregiment 1011:10 Uhr: Interview Bundesminister im Gläsernen Studio (nicht presseöffentlich)11:30 Uhr: Statement Bundesminister der Verteidigungim Anschluss: Transfer möglich11:50 Uhr: Rede Bundesminister der Verteidigung zum Tag der Bundeswehrca. 12:15 Uhr: Ende des PresseprogrammsHinweise für die Medien:- Bei Anreise mit Kfz bitten wir um vorherige Mitteilung des amtlichen Kennzeichens. Angesicht der Wettervorhersage wird Sonnenschutz empfohlen.- Informationen zum Tag der Bundeswehr 2024: Tag der Bundeswehr 2024 (https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststellen/territoriales-fuehrungskommando-der-bundeswehr/aktuelles/tag-der-bundeswehr-2024-5712842)Pressekontakt:Ansprechpartner und Pressestelle Tag der Bundeswehr FaßbergAkkreditierung:Telefon: 05055 17-20702E-Mail: TagderBundeswehr2024FassbergPresse@Bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/5793615