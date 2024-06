Berlin/Bonn (ots) -Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler schätzt die Sicherheitslage vor und während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland als sehr gut ein. "Die Sicherheitsbehörden, das kann ich aus gutem Gewissen sagen, sind außerordentlich gut aufgestellt", sagt Fiedler beim Fernsehsender phoenix. Nach dem Tod eines Polizisten in Mannheim durch einen mutmaßlich islamistisch motivierten Messerangriff sei Fiedler "erschüttert". Dennoch betont der ehemalige Kriminalhauptkommissar: "Wir dürfen uns von solchen Terroristen nicht unser freiheitliches Leben kaputt machen lassen."In der Debatte zum Umgang mit terroristischen Angriffen stehe für Fiedler vor allem die Prävention im Fokus sowie die Frage, wie "solche Radikalisierungsmuster" früher erkannt werden können. "Das sind nämlich die einzigen Möglichkeiten", sagt er. Mit Blick auf behördlich bekannte Straftäter, die nicht aus Deutschland kommen, sei es für den SPD-Politiker "eine rechtstaatliche Selbstverständlichkeit", diese "außer Landes" zu bringen. "Das muss auch für Afghanistan gelten", unterstreicht Fiedler bei phoenix. Diese Debatte könne aber nicht auf den Fall in Mannheim übertragen werden, macht der ehemalige Polizist deutlich, denn "ganz offenkundig" hatten die Behörden es "nicht mit einem gefährlichen Straftäter zu tun", der "bekannt gewesen ist".Das ganze Interview finden Sie auf https://phoenix.de/s/yzG.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5793608