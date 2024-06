Im Vorfeld der Hauptversammlung am 12. Juni 2024 veranstaltete mwb research einen gut besuchten Roundtable mit der Formycon AG. CEO Dr. Stefan Glombitza und CFO Enno Spillner präsentierten die Geschäftsstrategie und gaben Updates zur Biosimilar-Pipeline. Formycon hat in den letzten Jahren tiefgreifende Veränderungen vollzogen. Die neue Generation von Biosimilars, mit FYB206 an der Spitze, spiegelt einen anderen Ansatz wider. Formycon wird mehr eigene Mittel in die Entwicklungsphase investieren, um in Zukunft stärker an Produkterlösen zu partizipieren. Ausgehend von den erwarteten Markteinführungen von FYB202 und FYB203 sowie einer potenziellen Kommerzialisierungspartnerschaft für FYB206 kommen die Analysten zu einem revidierten Kursziel von EUR 89,00 (alt: EUR 81,00). Die Analysten bekräftigen ihre Empfehlung KAUFEN. Eine Aufzeichnung finden Sie unter https://www.research-hub.de/events - Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG





