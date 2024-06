Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Zu den Highlights gehören isolierte Stromsensoren, Transceiver und Gate-Treiber-Technologien, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und hohe Leistung gewährleistenNOVOSENSE Microelectronics, ein auf hochleistungsfähige Analog-und Mixed-Signal-Chips spezialisiertes Halbleiterunternehmen, wird auf der PCIM Europe 2024 in Nürnberg vom 11. bis 13. Juni 2024 seine neuesten Entwicklungen für optimiertes Automobildesign und industrielle Steuerungen präsentieren. NOVOSENSE Microelectronics stellt in Halle 9, Stand 636 eine Reihe von Analog-und Mixed-Signal-Halbleitern aus, darunter intelligente Motortreiber, CAN-Transceiver und Hall-Sensoren. Die technischen Experten von NOVOSENSE werden für ausführliche Gespräche und Live-Demonstrationen zur Verfügung stehen.Mit einem großen Produktportfolio von mehr als 1.800 Halbleiterprodukten und als Mitglied des Automotive Electronics Council (AEC) ist NOVOSENSE ein wichtiger Akteur in der Automobilbranche. Allein im Jahr 2023 lieferte NOVOSENSE mehr als 164 Millionen Chips für Automobilanwendungen, was 30,95% seines Umsatzes ausmacht.Zu den Highlights auf dem NOVOSENSE-Stand auf der PCIM gehört die neue NSUC1610 (https://www.novosns.com/en/company-news-275) Motor Drive System-on-Chip (SoC)-Lösung. Der NSUC1610 Baustein integriert einen Cortex M3-Prozessor, MOSFETs und DACs auf einem einzigen Chip, was die Peripherieschaltungen vereinfacht und die Systemkosten senkt. Ausgestattet mit einem 4-Draht-LIN-Bus und einem Zweikanal-Temperatursensor, soll die NSUC1610 die steigende Nachfrage nach höherer Integration in der SoC-Entwicklung erfüllen und die Entwicklung von Automobilsystemen vorantreiben.Da die Automobilhersteller zunehmend Hochspannungs-Subsysteme zur Verbesserung der Energieeffizienz einsetzen, spielt die Stromsensorik eine immer wichtigere Rolle bei der Gewährleistung von Zuverlässigkeit, Sicherheit und hoher Leistung. Die Hersteller reagieren darauf mit Sensoren, die von vornherein darauf ausgelegt sind, Sicherheit und Leistung zu verbessern. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, stellt NOVOSENSE die Serie der integrierten Stromsensoren NSM201x (https://www.novosns.com/en/company-news-173) vor. Diese für hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit konzipierten Sensoren bieten eine Strommessgenauigkeit von bis zu ±2 % und Isolationsspannungen von bis zu 5000 Vrms, und sind für Anwendungen wie Photovoltaik-Wechselrichter-Cluster, Stromversorgungen und On-Board-Ladegeräte (OBCs) vorgesehen.Ebenfalls ausgestellt ist der NSI6611 (https://www.novosns.com/en/smart-isolated-driver-1963) Intelligent Isolated Gate Driver, ein intelligenter Einkanaltreiber, der für die zuverlässige und effiziente Steuerung von Leistungstransistoren in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurde. Er unterstützt eine maximale Source-und Sink-Stromfähigkeit von 10A/10A, eine minimale Gleichtakt-Transientenfestigkeit (CMTI) von 150kV/\u03bcs und eine Reihe von Schutzfunktionen wie Unterspannungs-Lockout (UVLO), Miller-Clamp, DESAT-Schutz, Soft-Shutdown und ASC-Funktion, um die Systemzuverlässigkeit und Robustheit von Schaltnetzteilen und Wechselrichteranwendungen zu verbessern.Am Stand von NOVOSENSE können sich die Besucher auch über den NCA1462-Q1 (https://www.novosns.com/en/company-news-292) informieren, einen CAN-Transceiver mit Signal Improvement Capability (SIC) für den Automobilbereich. Dieser integrierte IC verfügt über eine ausgezeichnete elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für eine zuverlässige Kommunikation im Fahrzeug und ist wesentlich schneller als die herkömmliche CAN FD-Technologie.Die PCIM Europe ist die wichtigste internationale Ausstellung und das wichtigste Symposium für Leistungselektronik, intelligente Antriebstechnik, erneuerbare Energien und Energiemanagement. Seit ihrer Gründung im Jahr 1979 haben sich Branchenexperten und führende Wissenschaftler auf dieser Ausstellung versammelt, um die neuesten Trends und Innovationen vorzustellen. Die Ausstellung zeigt die gesamte Wertschöpfungskette, von Komponenten, Antriebssteuerung und Verpackungstechnologien bis hin zu hochintegrierten intelligenten Systemlösungen ab.Die PCIM Europe findet vom 11. bis 13. Juni 2024 im Nürnberger Messe-und Kongresszentrum in Nürnberg, Deutschland, statt. NOVOSENSE wird in Halle 9, Stand 636, auf Sie warten.Klicken Sie hier (https://www.novosns.com/en), um mehr über das Produktportfolio von NOVOSENSE zu erfahren.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/novosense-prasentiert-auf-der-pcim-europe-2024-seine-neuesten-sensor--signalketten-und-power-management-ics-fur-vereinfachtes-automobildesign-und-industrielle-steuerungen-302163111.htmlPressekontakt:Ocean Wang,xingsheng.wang@novosns.comOriginal-Content von: Novosense, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167909/5793635