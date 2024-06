München (ots) -Polestar, die schwedische Marke für leistungsstarke Elektroautos, und Zaptec, ein Pionier auf dem Gebiet der Heimladetechnologie für Elektroautos, haben eine europaweite kommerzielle und technologische Zusammenarbeit vereinbart. Diese strategische Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Infrastruktur für Elektromobilität in Deutschland und damit zur klimaschonenden Energiewende im Verkehr.Als Teil der Vereinbarung wird Zaptecs renommierte Heimladestation, Zaptec Go, europaweit als empfohlene Ladestation auf polestar.com und in Polestar Spaces angeboten. Dies garantiert den Kunden eine zuverlässige, erstklassige Ladelösung im umfangreichen Ökosystem von Polestar.In Deutschland und Österreich kooperiert Zaptec hierfür mit e-mobilio, einem erfahrenen und etablierten Partner, um so flächendeckend Gesamtlösungen aus Hardware und Installation anzubieten.Lutz Stiegler, CTO von Polestar, sagt: "Die Partnerschaft mit Zaptec ist ein wichtiger Schritt, um unseren europäischen Kunden im Vorfeld der ersten Auslieferungen der beiden elektrischen SUVs Polestar 3 und Polestar 4 nahtlose und effektive Ladelösungen für zu Hause anzubieten. Gemeinsam mit Zaptec werden wir auch die Entwicklung innovativer Ladetechnologien fortsetzen, um unseren Kunden in Zukunft Funktionen wie intelligentes Laden, bidirektionales Laden und Vehicle-to-Grid anzubieten."Ab heute wird die Zaptec Go Ladestation für Polestar-Kunden in ausgewählten europäischen Märkten eingeführt, die Verfügbarkeit in weiteren Märkten wird in Kürze bekannt gegeben."Wir sehen in dieser Zusammenarbeit großes Potenzial. Angesichts des hohen Stellenwerts, den Zaptec der Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit beimisst, ist es nur angemessen, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die unsere Werte verstehen und teilen. Mit dieser Partnerschaft begeben wir uns auch in Deutschland auf eine unglaublich spannende Reise, insbesondere im Hinblick auf die vielversprechende Vehicle-to-Grid-Technologie", sagt Kurt Østrem, CEO von Zaptec.Pressekontakt:Sophie KlotenSenior Marketing Manager, Zaptec Deutschland GmbHmarketingde@zaptec.com+49 89 628 24021Original-Content von: Zaptec Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170762/5793665