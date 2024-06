Ripple: 10 $ für XRP? Experte wagt irre Prognose

In den letzten 24 Stunden verlieren Kryptowährungen leicht an Wert. Derweil notiert XRP sogar etwas fester. In der Summe sehen wir bei der siebtwertvollsten Kryptowährung jedoch eine fortgesetzte Seitwärtsbewegung. XRP zeigt sich wenig aufgeregt. Der Kurs liegt aktuell bei 0,52 US-Dollar und verharrt damit in seiner wochenlangen Range. Solange XRP nicht über 0,56 US-Dollar ausbricht, gibt es hier kein bullisches Setup. Derweil dürften auch die Bären über der psychologischen Marke von 0,50 US-Dollar nicht allzu viel Lust haben, sich näher mit XRP zu beschäftigen.

Der folgende Krypto-Experte ist dennoch klarer Meinung - denn ein Kurs von über 10 US-Dollar bei XRP sei unausweichlich.

Doch könnte der Experte wirklich Recht haben? Schließlich würde ein Kursziel von 10 US-Dollar nahezu 20x bringen - und das bei einer Kryptowährung, die aktuell schon mit 28,8 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Kann sich diese irre Prognose bewahrheiten und was müssen potenzielle Investoren wissen?

XRP Prognose: Wann erreicht XRP 10 $?

In der heutigen Informationsflut scheinen Prognosen in den sozialen Medien, insbesondere im Bereich der Finanzen und Kryptowährungen, allgegenwärtig zu sein. Doch Vorsicht ist geboten: Nicht jeder Ratschlag oder jede Vorhersage sind wirklich verlässlich.

Es ist wichtig, die Hintergründe der Analysten zu hinterfragen. Viele "Influencer" leben von Aufmerksamkeit und Klicks. Prognosen können daher Mittel zum Zweck sein, um die eigene Reichweite zu erhöhen.

Darüber hinaus sollten mögliche Interessenkonflikte beachtet werden. Manche Experten haben eigene Investments in den von ihnen beworbenen Assets. Ihre Prognosen sind daher nicht immer neutral, sondern können zugunsten ihrer eigenen Positionen gefärbt sein. Auch beim hiesigen Influencer sehen wir eine doch wenig neutrale Analyse von XRP. Die Timeline gleicht einer Marketingkampagne für die Ripple-Kryptowährung.

Sind 20x also wirklich möglich? Möglich ist mit viralen Hypes, fundamentalen Neuerungen und ausreichend Momentum im Kryptomarkt grundsätzlich vieles. Doch wahrscheinlich ist eine derartige Entwicklung bei XRP nicht. Vielmehr deutet vieles darauf hin, dass auch in den kommenden Wochen und Monaten hohe Opportunitätskosten XRP begleiten.

Eine 20x Performance würde XRP mit rund 600 Milliarden US-Dollar bewerten. Warum XRP in Zeiten regulatorischer Herausforderungen, rechtlichen Risiken und fehlendem Momentum eine derartige Marktkapitalisierung erreichen sollte, scheint wenig nachvollziehbar.

XRP Alternative: PlayDoge geht viral - jetzt PLAY kaufen?

Während XRP also weiterhin seitwärts läuft und bullische 10 $-Prognosen eher unwahrscheinlich scheinen, sieht es bei Meme-Coins mitunter besser aus. Zuletzt baute sich hier starkes Momentum im spekulativen Marktsegment auf. PlayDoge (PLAY) könnte ein potenzieller Profiteur dieser Entwicklung sein. Denn der Presale explodierte in wenigen Tagen auf fast 2 Millionen US-Dollar.

PlayDoge ist also ein neuer Meme-Coin, der erst letzte Woche seinen Vorverkauf startete. Nun hat PlayDoge innerhalb kürzester Zeit die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich gezogen, indem er das nostalgische Tamagotchi-Konzept mit modernen Krypto-Elementen verbindet. Diese innovative Idee ermöglicht es den Nutzern, sich um digitale Haustiere zu kümmern und dabei Kryptowährungen zu verdienen.

In den 90ern waren Tamagotchis ein weltweiter Hit. Heute, in einer Zeit, in der viele damalige Fans in das krypto-affine Alter gekommen sind, bietet PlayDoge eine spannende Möglichkeit, das Revival der Tamagotchis im Krypto-Space zu begleiten. Spieler können ihre virtuellen Haustiere füttern, trainieren und unterhalten, während sie durch das Spielen von 2D-Minispielen Tokens verdienen. Durch die Einbindung von Web3-Technologie wird das Spielerlebnis auf ein neues Niveau gehoben. Diese Basis ermöglicht eine tiefere Interaktion und stärkere Bindung zwischen den Spielern und ihren digitalen Haustieren. Mit PlayDoge entsteht ein lebendiges Ökosystem, das echtes Interesse bei den Nutzern weckt.

Der PLAY-Token dient als primäre In-Game-Währung für Transaktionen und gewährt den Zugang zu speziellen Funktionen.

Der Presale von PlayDoge zeigt bereits großes Interesse und zieht schnell Kapital an. Rund 2 Millionen US-Dollar in unter einer Woche sind ein Statement. Der Preis steigt in zwei Tagen erneut - letzte Chance für maximale Buchgewinne bei PLAY.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.